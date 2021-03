Zhang Qinghong, directeur du comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Changsha, a présenté une série de mesures visant à promouvoir la construction d'un bassin international de talents.

Chaque entreprise créée par des étudiants étrangers ou des talents étrangers dans la zone recevra jusqu'à 10 millions de yuans pour la subvention de projets, et 900 000 yuans en subvention de location ou 1 million de yuans de subvention d'achat d'un emplacement.

Les étudiants étrangers et les talents étrangers qui démarrent des entreprises dans la zone peuvent rester dans l'appartement ou dans la communauté internationale des talents gratuitement, ou bénéficier d'une subvention de location allant jusqu'à 5 000 yuans par mois. Les talents chevronnés recevront une subvention de logement allant de 80 000 yuans à 2 millions de yuans.

Parallèlement, les enfants de ces talents très qualifiés qui fréquentent des écoles privées ou des écoles internationales dans les districts ou les comtés recevront une subvention unique pour frais de scolarité allant jusqu'à 90 000 yuans par personne.

De plus, la partie de l'impôt sur le revenu des particuliers payé dans le district qui dépasse 15 pour cent sera entièrement subventionnée. Un salaire pouvant atteindre 4 millions de yuans par an sera accordé aux nouveaux et meilleurs talents étrangers.

En outre, une base d'échanges et de stages sera établie pour les étudiants étrangers, chaque personne bénéficiant d'une subvention de travail unique pouvant aller jusqu'à 6 000 yuans. La « Foreign Intellectual Achievement Demonstration Base » récemment évaluée recevra jusqu'à 500 000 yuans de récompenses uniques.

M. Zhang a invité tous les talents à se joindre à la zone de développement économique de Changsha pour partager de nouvelles possibilités et rechercher de nouveaux développements.

La zone de développement économique et technologique de Changsha, qui occupe 40 % de la superficie totale de la zone de libre- échange pilote de Hunan, est axée sur le développement de la fabrication d'équipement haut de gamme, des technologies de l'information de nouvelle génération et de la biomédecine.

À la fin de 2020, il y avait 245 entreprises industrielles de plus que le volume escompté et 357 entreprises de haute technologie dans la zone, générant une production industrielle totale de 253 milliards de yuans et des recettes fiscales de 17,097 milliards de yuans.

https://en.imsilkroad.com/p/320456.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1471840/image1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : GaoJingyan, +86-13552905167