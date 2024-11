BEIJING, le 29 nov. 2024 /CNW/ - La zone de développement économique de Wuxi optimise continuellement son environnement commercial en introduisant des politiques favorables et en améliorant ses services au cours des dernières années.

Fondée en 2019, la zone continue de construire un système industriel moderne de type « 4+3+X », qui comprend quatre industries de pointe, à savoir la fabrication de pointe, des circuits intégrés, de l'Internet des objets (IdO) et des logiciels et de l'information, trois industries caractéristiques, à savoir l'économie des sièges sociaux, l'économie des congrès et des expositions, le commerce haut de gamme et diverses industries axées sur l'avenir comme l'aérospatiale commerciale, les robots humanoïdes et l'intelligence artificielle (IA).

En se concentrant sur le système industriel moderne, la zone a déployé des efforts pour améliorer une variété de services, comme la prestation de ressources et de soutien politique, afin de relever les défis auxquels font face les grands projets. Par conséquent, elle assure le lancement en douceur et l'exploitation précoce des projets en mettant en commun les ressources dans toute la région, ce qui contribue à un meilleur environnement commercial.

En outre, pour favoriser la croissance des industries émergentes, la zone a pleinement joué son rôle de financement, établissant un certain nombre de fonds axés sur les puces haut de gamme, l'IA et d'autres secteurs de la science et de la technologie.

Cette année, la zone a organisé de nombreux événements économiques et commerciaux au Japon, aux États-Unis, en France et en Allemagne, a visité des entreprises de premier plan dans les domaines de l'IA, de la robotique, de la fabrication intelligente, etc., et a fait la promotion d'une coopération approfondie entre la zone et d'autres pays dans le domaine de la science et de la technologie de pointe.

La zone de développement économique de Wuxi a réalisé d'importantes percées pour attirer des investissements au cours des dernières années, en lançant de grands projets comme le projet de stockage d'énergie de la State Power Investment Corporation et la base de fabrication de satellites de Minospace.

