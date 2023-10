BEIJING, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Le Gala de l'opéra chinois (Kunshan) 2023 a débuté récemment dans la ville de Kunshan, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, pour mettre en valeur le charme culturel durable de l'opéra chinois classique.

Des troupes, des maîtres et des interprètes d'opéra chinois célèbres de partout au pays ont présenté 6 grandes œuvres dramatiques et 20 extraits renommés au cours de l'événement qui durera jusqu'au 31 octobre.

Une photo montre une prestation de l’opéra de Pékin « The Ruse of the Empty City » offerte lors de la cérémonie d’ouverture du gala de l’opéra chinois (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La cérémonie d'ouverture a été célébrée par huit artistes de l'industrie de l'opéra, dont Cui Guangli, Xi Zhonglu, Peng Qinglian, qui ont offert des prestations classiques de l'opéra de Peking, de Sichuan et de Chu, et d'autres.

Le Kunshan Chinese Opera Museum a été dévoilé lors de la cérémonie d'ouverture du gala de l'opéra. Le musée possède une vaste collection d'objets liés aux 348 opéras chinois, qui doivent être exposés pour présenter l'histoire et les caractéristiques des opéras chinois.

Cette année, l'événement a créé une plateforme pour les jeunes talents de l'opéra afin d'offrir des cours de formation à 121 troupes d'opéra à l'échelle du pays, et a organisé une représentation de l'opéra à l'échelle du pays afin de mettre en nomination les principaux talents de l'opéra chinois.

Le gala de l'opéra de cette année est coparrainé par le ministère de la Culture et du Tourisme de la Chine et le gouvernement populaire de la province du Jiangsu. Il est organisé par le service de l'Art du ministère de la Culture et du Tourisme de la Chine, le ministère provincial de la Culture et du Tourisme du Jiangsu et le gouvernement populaire municipal de Suzhou.

