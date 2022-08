BEIJING, 8 août 2022 /CNW/ - La Conférence de Taihu Bay 2022 sur les soins de santé du futur, qui s'est tenue jeudi à Wuxi, dans la province de Jiangsu en Chine orientale, a été marquée par l'inauguration du Centre de protection de la propriété intellectuelle de Wuxi, avec l'annonce de contrats pour 52 projets biomédicaux impliquant un investissement total de plus de 30 milliards de yuans.

L'industrie biomédicale est un élément important de l'édification d'un système industriel moderne à Wuxi, dans le contexte du 14e Plan quinquennal (2021-2025). En 2021, celle-ci a atteint un poids économique de 140 milliards de yuans, soit une augmentation de 24 % par rapport à l'année précédente, faisant de Wuxi l'une des vingt principales villes de préfecture répertoriées sur le baromètre de l'industrie biomédicale chinoise.

Outre le centre de protection de propriété intellectuelle, six parcs industriels biomédicaux ont été certifiés et trois plateformes publiques biomédicales ont été inaugurées lors de la conférence, ce qui devrait stimuler le développement de l'industrie biomédicale à Wuxi.

La ville renforcera et élargira sa chaîne industrielle afin d'établir une grappe biomédicale moderne de 200 milliards de yuans, a déclaré Du Xiaogang, secrétaire du PCC au sein du comité municipal de Wuxi.

L'industrie biomédicale s'est implantée tôt dans la ville de Wuxi. Grâce à des bases solides, elle a développé une chaîne industrielle relativement complexe couvrant la production de produits chimiques médicaux bruts, la production de préparations et l'impartition de services pharmaceutiques, en plus d'attirer 1 278 entreprises biomédicales comme AstraZeneca et WuXi Biologics AppTech, démontrant ainsi un fort potentiel de convergence.

Désireuse de bâtir un pôle biomédical de classe mondiale avec des caractéristiques distinctives, Wuxi a non seulement établi une politique spécifiquement adaptée au développement des parcs industriels biomédicaux, mais a également créé un fonds spécial pour l'innovation afin de récompenser la recherche et les percées technologiques. En 2021, Wuxi a investi plus de 32 millions de yuans dans le développement scientifique et technologique de 43 projets biomédicaux.

Dans le même esprit, plusieurs accords de financement ont été signés lors de la conférence, dont un fonds de 5 milliards de yuans pour la biomédecine établi conjointement par le Guolian Group, AstraZeneca et la China International Capital Corporation Limited.

