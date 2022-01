« L'innovation est le moteur essentiel du développement des entreprises. Wuhu a créé une atmosphère distincte pour soutenir l'innovation et respecter l'entrepreneuriat », a affirmé Ning Bo.

La ville a formulé de multiples politiques pour encourager les individus et les entreprises à favoriser l'innovation dans le domaine de la science et des technologies. Elle a construit dix parcs d'innovation d'une superficie de plus de 3 millions de mètres carrés destinés à permettre aux jeunes de démarrer des entreprises, et verse chaque année 1 milliard de yuans de subventions pour favoriser l'innovation indépendante.

Wuhu a également mis en œuvre un plan triennal visant à doubler le nombre d'entreprises de haute technologie, en appliquant de multiples mesures comme la récompense de la performance, le soutien aux projets, les subventions de recherche et de développement et l'incitation à l'équité pour stimuler l'innovation des entreprises.

En 2021, les investissements de Wuhu en recherche et en développement représentaient 3,34 % de son PIB.

À l'heure actuelle, un total de 55 centres clés d'innovation en recherche et en développement ont été construits à Wuhu, ce qui représente le quart du nombre total de centres dans la province. Un total de 580 équipes composées de spécialistes de haut niveau dans les domaines de la science et des technologies ont été convoquées, et 1 276 entreprises de haute technologie ainsi que 1 521 petites et moyennes entreprises (PME) technologiques ont été créées dans la ville.

L'Internet industriel peut favoriser la transformation et la modernisation industrielle afin de promouvoir la fabrication intelligente à l'ère numérique, a ajouté Ning Bo.

Wuhu a publié des directives pour sélectionner 100 entreprises de démonstration de référence afin de promouvoir le développement innovant de l'Internet industriel, et a établi une plateforme de services complète pour fournir un soutien technologique aux PME.

Parallèlement, l'Internet industriel et les projets, ainsi que les services aux entreprises, sont bien combinés pour promouvoir la transformation et la mise à niveau de l'économie réelle, augmentant la marge bénéficiaire moyenne des entreprises de 1 %.

D'ici 2023, plus de 3 000 PME devraient utiliser les plateformes infonuagiques pour réaliser la transformation numérique.

En outre, la ville de Wuhu prévoit également de construire une base de recherche et de développement sur l'énergie aéronautique de petite et moyenne taille ainsi qu'une base d'innovation en fabrication intelligente, et d'accélérer le développement intégré de la maintenance aéronautique.

