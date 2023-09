BEIJING, 31 août 2023 /CNW/ - Shenyang, capitale du Liaoning, province du nord-est de la Chine, et ancienne épine dorsale industrielle de l'Empire du Milieu, a pris une nouvelle apparence alors qu'elle met tout en œuvre pour devenir un haut lieu de l'aviron, en s'appuyant sur la rivière Hunhe, réputée pour être la plus belle piste d'aviron en eau calme de Chine.

La ville a atteint son objectif qui consistait à créer la plus belle piste d'aviron, à organiser le plus grand événement et à fournir le meilleur environnement pour la pratique de ce sport au cours des dernières années.

Cette compétition d'aviron organisée à Shenyang a démontré une solide dynamique de développement, dans la mesure où le système de compétition a été développé plus rapidement, le nombre de participants a été multiplié d'année en année, l'effet de marque a été établi en premier lieu, et la capacité d'entraînement industrielle de l'événement sportif a été améliorée.

Lors des épreuves olympiques les plus récentes, les rameurs qui se sont entraînés sur la rivière Hunhe à Shenyang sont sortis du lot en remportant des médailles, dont certaines en or.

À l'heure actuelle, l'aviron est devenu un modèle de développement intégré du sport et de l'éducation à Shenyang, et a été inclus dans le programme scolaire de nombreuses écoles, contribuant ainsi au développement sain de la jeunesse.

Shenyang fait également la promotion active du développement intégré des industries du sport et du tourisme culturel, afin d'enrichir la vie des citoyens.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/335826.html

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2198476/video.mp4

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]