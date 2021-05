Selon ce plan, la ville entend également faire passer son PIB à environ 1,5 billion de yuans et 2,1 billions de yuans respectivement d'ici 2025 et 2030.

D'ici 2035, Quanzhou voudrait atteindre 10 millions de résidents permanents et un PIB par habitant de 280 000 yuans.

Durant le 14e Plan quinquennal de la Chine (2021-2025), Quanzhou prendra des mesures importantes pour faire progresser l'innovation et le développement de pointe.

Le plan indique que durant ce 14e Plan quinquennal, la ville de Quanzhou s'efforcera de maintenir sa position de chef de file de la province en matière de production économique, de figurer parmi les grappes industrielles les plus concurrentielles du pays, d'être en tête de liste des villes les plus innovantes à l'échelle nationale et de réaliser des progrès significatifs dans l'instauration d'un système économique moderne.

En outre, Quanzhou intensifiera ses efforts visant la création d'un groupe d'entreprises privées de référence. Elle devrait ainsi accueillir plus de 3 000 entreprises privées représentant chacune une valeur de plus de 100 millions de yuans, et plus de 10 entreprises privées affichant chacune une valeur dépassant les 10 milliards de yuans.

En outre, la ville s'attèlera à optimiser sa structure urbaine, à favoriser l'édification d'une civilisation spirituelle, à promouvoir le développement écologique et à améliorer l'efficacité de sa gouvernance.

D'ici 2025, le nombre moyen d'années d'études des habitants de Quanzhou devrait passer à 12,5 ans, le nombre de médecins autorisés pour 1 000 habitants, à 3,05, et la couverture de l'assurance mixte de base, à 95 %.

