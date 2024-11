BEIJING, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Lors du 6e Forum culturel franco-chinois, Cai Zhansheng, maire de la ville de Quanzhou, dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine, a promu la ville auprès de tous les participants à la table ronde des maires jeudi.

Identifiée par l'UNESCO comme le point de départ de la route maritime de la soie, la ville située sur la côte du Fujian était une plaque tournante commerciale cruciale, en particulier dans les anciennes dynasties chinoise Song et Yuan, surnommée le plus grand port de l'Orient.

Photo offrant une vue aérienne de la ville Quanzhou à Quanzhou, dans la province du Fujian, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

De nos jours, la ville est une puissance pour l'économie privée et diverses industries, dont la porcelaine, le thé, les textiles, les vêtements et les chaussures. La ville se classe au premier rang en Chine pour ce qui est des exportations de porcelaine, avec ses produits de porcelaine vendus dans plus de 190 pays et régions. Le thé Tieguanyin a été considéré comme un patrimoine agricole d'importance mondiale par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La ville possède également le plus grand groupe de produits sportifs modernes au monde, avec une valeur de production totale de plus de 800 milliards de yuans.

Quanzhou est une ville inclusive depuis les temps anciens. Pendant les dynasties Song et Yuan, la région où vivaient les étrangers représentait un tiers de toute la ville. La ville est également connue sous le nom de Musée des religions du monde, avec le bouddhisme, le nestorianisme, l'islam, le manichéisme et d'autres cultures religieuses qui vivent à proximité. En 2021, « Quanzhou : emporium mondial de la Chine des Song et des Yuan » a été ajoutée en tant que bien culturel sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Quanzhou entretient des liens étroits avec la France. En 2010, Quanzhou a officiellement établi une relation de ville sœur avec Hérault, en France, jetant les bases d'autres échanges et communications entre les deux parties. Depuis la première session du Forum culturel franco-chinois en 2016, Quanzhou a commencé à organiser le concours international d'arts de la porcelaine Blanc de Chine tous les deux ans.

En 2024, la Chine et la France célèbrent non seulement 60 ans de liens diplomatiques, mais aussi l'Année franco-chinoise du tourisme culturel. Dans ce contexte, Quanzhou et la France ont connu davantage d'échanges. Le mois dernier, les costumes traditionnels de Quanzhou ont été présentés lors de la Semaine de la mode franco-chinoise 2024.

Cai a invité ses amis du monde entier à visiter Quanzhou et à faire l'expérience du charme unique de la ville du patrimoine mondial pendant son discours, espérant que le forum favorisera davantage d'échanges et de coopération à des niveaux plus profonds et dans des domaines plus vastes à l'avenir.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/343138.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2558037/image.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Linlin Yang, [email protected]