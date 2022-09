Xinhua Silk Road : La ville de Putian, de la province du Fujian, dans l'est de la Chine, passe à l'action pour devenir l'un des principaux pôles commerciaux de l'encens au monde

BEIJING, 13 septembre 2022 /CNW/ - Putian, une ville reconnue pour ses activités artistiques et artisanales qui compte plus de 600 entreprises dans l'industrie de l'encens qui ont généré des revenus de plus de 6 milliards de yuans (environ 865,2 millions de dollars américains). Cela fait de la ville située dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine, l'un des plus grands carrefours commerciaux mondiaux pour le bois d'aloès et le bois de santal, d'importantes matières premières pour les œuvres d'art et produits axés sur l'encens.

La photo montre une création artistique sur le thème de l’encens lors de la 22e China International Fair for Investment and Trade qui a eu lieu à Xiamen, dans la province du Fujian, dans l’est de la Chine. [Photo fournie à Xinhua Silk Road] (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

S'appuyant sur sa longue tradition d'utilisation et de commerce de l'encens, le district de Licheng de la ville fait évoluer la transformation et la modernisation de l'industrie des arts et de l'artisanat.

À cette fin, les entreprises locales déploient des efforts considérables sur le plan de la conception, de la transformation et du marketing pour construire la première plateforme commerciale en ligne et hors ligne du pays consacrée à l'industrie de l'encens, à la salle d'exposition sur la culture chinoise de l'encens chinoise et au centre chinois de production d'encens. Les entreprises travaillent également à prolonger la chaîne industrielle de l'encens, en favorisant l'intégration des produits axés sur l'encens au thé, à la méditation, à la musique, à la peinture et à la cuisine.

Un parc industriel de culture d'encens actuellement en construction servira d'établissement de soutien aux activités d'arts et d'artisanat de Putian. L'objectif du parc industriel est d'intégrer la culture de l'encens aux nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle (RV) et l'intelligence artificielle (IA), et de présenter et de promouvoir la culture de l'encens en concevant des « paysages mettant en valeur l'encens » pour les touristes, et en organisant des forums d'échange, des compétitions, et des spectacles sur le thème de l'encens.

Les activités du parc seront également coordonnées avec celles des industries traditionnelles de Putian, y compris l'industrie de l'or et des bijoux et l'industrie de la chaussure, afin de créer une synergie entre les chaînes industrielles.

