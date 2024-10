BEIJING, 23 octobre 2024 /CNW/ - Après que les investissements étrangers versés ont atteint leur plus haut niveau depuis 20 ans l'année dernière, Jiangyin, une ville de l'est de la Chine qui dépend de l'économie privée, a vu ses données de janvier à août bondir à 1,16 milliard de dollars américains.

La ville, en tant que pionnière parmi les localités comparables de la province du Jiangsu, a absorbé les investissements étrangers attrayants d'anciens et de nouveaux investisseurs étrangers désireux de participer à ses industries stratégiques émergentes.

La photo fournie par le service de publicité du comité municipal du PCC à Jiangyin montre une vue aérienne de la ville de Jiangyin dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Avec des fondations relativement résilientes pour les circuits intégrés, les nouvelles énergies, l'équipement haut de gamme, la biopharmaceutique et d'autres industries, la ville de Jiangyin a accueilli 44 nouveaux projets d'investissement étranger au cours des huit premiers mois de cette année.

Par exemple, la ville a accueilli en août un nouveau projet d'investissement de la part de Trustchip Korea, qui prévoyait de construire son siège social de Jiangyin et sa base d'assemblage et de production d'équipement de semi-conducteurs.

Au moment de l'exploitation, les ventes annuelles de la base devraient atteindre 350 millions de yuans. Sa deuxième phase consiste en la construction du parc industriel de la vallée des puces entre la Chine et la Corée, où une usine d'emballage de modules semi-conducteurs et de plaquettes de troisième génération devrait être fondée.

En collaboration avec Jiangyin City, l'entreprise sud-coréenne s'efforce de construire conjointement un nouveau modèle qui illustre le dynamisme de l'industrie des circuits intégrés là-bas.

En tant que miniature de la participation d'entreprises étrangères dans les principales industries stratégiques émergentes de Jiangyin, 30 autres entreprises comme Unilever et EDF ont également établi de nouveaux programmes d'investissement à Jiangyin cette année.

D'autres « anciens amis », en référence ici aux entreprises existantes financées par l'étranger à Jiangyin, ont également intensifié leurs investissements.

Après avoir investi 10 millions de dollars américains sur les bénéfices au début de 2024, Alfa Laval (Jiangyin) Equipment Manufacturing Co., Ltd., qui exerce ses activités en Chine depuis 30 ans, a l'intention d'augmenter son investissement de 10 millions de dollars américains l'an prochain.

Tous ces résultats sont largement attribuables aux efforts inlassables de la ville pour créer un environnement commercial équitable, fondé sur la primauté du droit, à l'avant-garde des politiques et encourageant l'innovation pour les entreprises financées à l'étranger.

Dans le cadre d'un plan d'action de trois ans visant à mettre en commun le siège régional des entreprises financées par l'étranger, des récompenses réelles ont été offertes pour favoriser leur expansion des investissements, l'innovation en recherche et développement et le réinvestissement fondé sur les profits à Jiangyin.

À l'heure actuelle, ces politiques favorables aux entreprises et ces mesures de facilitation de la vie sur six aspects (entrée et sortie, paiement, travail, vie et voyages, consommation, éducation et assurance-maladie des étrangers) se traduisent par des stimulants pragmatiques pour la ville afin d'attirer davantage d'investisseurs étrangers.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342713.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2536944/Jiangyin.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

