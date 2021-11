Première ville-district chinoise à atteindre une production industrielle de plus d'un billion de yuans, Kunshan s'est classée au premier rang des 100 villes-district chinoises les plus puissantes pendant 17 années consécutives.

Kunshan développe aujourd'hui avec vigueur des industries émergentes en se concentrant sur les nouvelles technologies dans les secteurs de l'affichage, de la fabrication intelligente, de la médecine, de l'énergie, des matériaux et du numérique, ainsi que sur l'accélération de la création d'un système industriel moderne.

La ville a attiré les investissements de nombreuses entreprises de renom. Située dans la zone de développement économique et technologique de Kunshan, Td Automotive Compressor (Kunshan) Co., ltée (TACK), une entreprise qui produit le compresseur de climatisation Toyota Denso, a investi 77 millions de dollars américains à Kunshan. Selon Fujii Akira, directeur général de TACK, l'entreprise a choisi Kunshan pour le plus important projet du groupe, soit celui lié à la mise au point d'un compresseur de climatisation de véhicule basé sur de nouvelles technologies énergétiques, en raison des avantages évidents liés à l'emplacement de la ville, aux politiques favorables et à l'excellent environnement d'affaires.

Le développement d'industries émergentes dépend d'une écologie industrielle de qualité. Kunshan a lancé un fonds d'investissement pour le développement industriel d'un total de 10 milliards de yuans axé sur les entreprises de haute qualité dans les secteurs dominants, les industries émergentes et d'autres domaines, en plus d'avoir créé l'institution de coopération des industries émergentes.

À l'avenir, Kunshan se concentrera sur l'orientation du développement des industries émergentes et améliorera de façon globale le montant total, la qualité et la capacité d'innovation des industries émergentes à Kunshan, mettant ainsi tout en œuvre pour devenir une plaque tournante des industries émergentes et offrir des avantages concurrentiels à l'échelle mondiale.

