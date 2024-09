BEIJING, 30 septembre 2024 /CNW/ - La ville de Changzhou, un centre international de fabrication d'appareils intelligents de premier plan situé dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, a dévoilé un grand nombre de possibilités d'investissement aux investisseurs mondiaux dans divers secteurs de nouvelles forces productives lors de la conférence de 2024 sur le développement de l'industrie énergétique et l'investissement qui s'est tenue à Changzhou le 19 septembre.

Les possibilités d'investissement couvrent neuf domaines, dont la biologie synthétique, l'économie à basse altitude, les véhicules à énergie nouvelle connectés intelligents, les batteries à l'état solide, l'énergie d'hydrogène, les semiconducteurs de troisième génération et l'intelligence artificielle, ce qui manifeste la confiance de Changzhou dans la poursuite du développement d'ouverture.

Changzhou, qui se situe dans l'axe du delta du fleuve Yangtze, est devenue un centre important pour la fabrication de pointe en Chine.

Au cours des dernières années, grâce à l'intensification des efforts dans le développement de nouvelles industries énergétiques et la promotion de nouvelles forces productives de qualité, Changzhou a accru la valeur ajoutée de son secteur industriel à plus de deux billions de yuans, la valeur ajoutée du secteur manufacturier comptant pour environ 43 %; les deux secteurs se classent parmi les trois premiers dans la province du Jiangsu.

Dans la publication Hurun China New Energy Cities 2024, une liste que l'Hurun Research Institute a publiée à l'occasion de la conférence, Changzhou s'est classée au premier rang parmi les autres villes du pays pour une troisième année consécutive pour ce qui est de l'attrait et de la concentration des investissements.

Changzhou a accumulé un total de 10,59 milliards de dollars américains (près de 74,25 milliards de yuans) en capitaux étrangers réellement utilisés depuis 2020. De grands projets tels que le magnétisme doux d'ArcelorMittal et le dispositif médical de BIOS, une entreprise basée à Hong Kong, ont été lancés lors de la conférence.

De plus, Changzhou a publié un guide multilingue pour les ressortissants étrangers qui étaient à Changzhou lors la conférence, qui comprend des éléments de services pratiques pour le séjour et la résidence, le travail et des options de paiement pratiques, entre autres, pour ainsi transformer la ville en un endroit plus ouvert et international.

