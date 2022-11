BEIJING, le 15 nov. 2022 /CNW/ -- La ville de Changzhou de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, s'est classée au cinquième rang de la liste des villes chinoises à intensité énergétique nouvelle de Hurun 2022, qui a été publiée lors de la World Industrial and Energy Internet Expo 2022 qui s'est tenue dans la ville du 11 au 13 novembre.

La photo montre la publication de la liste de 2022 des villes chinoises à intensité énergétique nouvelle de Hurun lors de la World Industrial and Energy Internet Expo 2022, qui a eu lieu dans la ville de Changzhou, dans l’est de la Chine, du 11 au 13 novembre. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Selon le Hurun Research Institute, les facteurs de l'intensité des entreprises de premier plan, des petites et moyennes entreprises (PME) et de l'investissement en termes d'énergie nouvelle ont été pris en compte lors de l'évaluation des villes chinoises à tous les niveaux pour constituer la liste.

Parmi les dix premières villes de la liste, Changzhou est la seule ville de second rang avec un PIB inférieur à mille milliards de yuans (environ 142,2 milliards de dollars américains), tandis que les autres villes de premier rang, dont Shenzhen, Shanghai, Beijing et Wuhan, se sont classées avant elle, ce qui reflète la grande importance que Changzhou attache à l'industrie de l'énergie nouvelle, selon Rupert Hoogewerf, ou Hu Run de son nom chinois, président et chercheur en chef de Hurun Report.

Hu Run a accrédité le miracle de l'« écologie industrielle » de l'énergie nouvelle développée par Changzhou, que d'autres villes ne peuvent pas reproduire facilement.

Au cours des dernières années, Changzhou a saisi les possibilités offertes par les nouvelles industries et l'intégration de l'économie numérique et réelle, en établissant un cadre écologique avec les caractéristiques de Changzhou. L'énergie nouvelle est devenue une industrie phare de Changzhou, où se trouvent plus de 3 400 entreprises de la chaîne industrielle de production de véhicules à énergie nouvelle.

Chen Jinhu, secrétaire du Comité municipal de Changzhou du PCC, a souligné que la Ville avait établi un plan de développement pour l'avenir de son industrie de l'énergie nouvelle avec deux grands objectifs. L'un des objectifs est de réaliser une production industrielle de plus d'un milliard de yuans dans le secteur de l'énergie nouvelle de la ville d'ici 2025, et l'autre est d'atteindre une valeur marchande de plus d'un milliard de yuans dans le secteur des marchés financiers au cours de la même période.

L'exposition de deux jours a permis de conclure des accords pour 21 projets clés, avec un investissement total de 47 milliards de yuans, couvrant principalement l'énergie nouvelle, l'Internet industriel et énergétique, et la numérisation. Deux cents produits de 161 entreprises dans de nombreux domaines, y compris les véhicules à énergie nouvelle (VEN) et la fabrication intelligente, resteront exposés virtuellement jusqu'au 10 décembre sur le site de l'exposition.

