L'événement, qui avait pour thème « Ouverture, innovation et coopération gagnante pour tous, stimulant la reprise économique mondiale », a été organisé conjointement par le gouvernement populaire municipal de Binzhou, la Fondation chinoise de recherche sur le développement, l'Université de l'Académie chinoise des sciences et le Shandong Weiqiao Pioneering Group.

Lors de l'événement, 24 accords de projets avec un investissement total de 27,22 milliards de yuans ont été signés, impliquant des secteurs comme les nouvelles sources d'énergie, les nouveaux matériaux, les produits chimiques haut de gamme, l'aluminium et la fabrication d'équipements, l'élevage, l'industrie des produits aquatiques, la culture et le tourisme, les services modernes et les technologies de l'information de nouvelle génération.

Song Yongxiang, secrétaire du Comité municipal de Binzhou du CPC, a déclaré dans son discours d'ouverture que Binzhou possède des avantages uniques renfermant des occasions d'innovation et d'entrepreneuriat.

Selon Song Yongxiang, les investisseurs de Binzhou peuvent profiter des occasions stratégiques offertes par la ville, car Binzhou est impliquée dans certaines stratégies nationales majeures comme la protection écologique et le développement de haute qualité du bassin du fleuve Jaune, le développement coordonné de la région Beijing-Tianjin-Hebei et de la région Bohai-rim.

« Binzhou possède des ressources d'une grande richesse en matière de patrimoine culturel », a ajouté Song Yongxiang. Le plus ancien site d'activité humaine découvert à Binzhou remonterait à 8 500 ans. La culture Sun Tzu, la culture du Fleuve jaune et la culture Rouge constituent les sources de vitalité pour le développement vigoureux des secteurs de la culture et du tourisme de la ville.

Parallèlement, l'abondance de ressources naturelles comme le pétrole, le gaz naturel, l'énergie solaire et l'énergie éolienne font de Binzhou un lieu idéal pour les entreprises qui souhaitent développer et utiliser des énergies propres.

Song Yongxiang a également déclaré que Binzhou s'est engagée à développer l'économie réelle. Elle a cultivé des grappes industrielles d'une valeur de cent milliards de yuans dans les domaines de l'aluminium haut de gamme, des produits chimiques fins, des textiles de fabrication intelligente, de l'agroalimentaire, de l'élevage et des produits aquatiques, dont le revenu commercial principal a dépassé 1,1 trillion de yuans l'année dernière.

En tant que ville ouverte, Binzhou a établi des relations économiques et commerciales avec 186 pays et régions.

En outre, la ville bénéficie d'un climat favorable à l'innovation et à la création, d'un cadre de vie confortable et d'un environnement commercial convivial.

« Tous ces avantages constituent un nouvel élan pour le développement innovant et la croissance durable de la ville », a déclaré Song Yongxiang, précisant que les entreprises sont sincèrement invitées à investir et à démarrer leurs activités à Binzhou.

