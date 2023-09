BEIJING, 27 septembre 2023 /CNW/ -- Kunshan, une ville de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, a organisé lundi un spectacle de lanternes au Festival de la mi-automne pour promouvoir les échanges culturels dans le détroit de Taïwan.

Le spectacle de lanternes du Festival de la mi-automne de cette année marque la 11e édition d'une telle activité depuis sa création en 2013.

La photo montre la scène du spectacle de lanternes du Festival de la mi-automne dans la zone lumineuse de la place Kunshan Huiju. (Fourni par Kunshan Converged Media Center/Yuan Xinyu) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

L'éclairage numérique, la réalité augmentée (RA) et d'autres technologies ont été utilisés pour rendre l'activité plus interactive.

Le festival compte deux aires d'éclairage principales, dont la zone lumineuse de Zhouzhuang et la zone lumineuse de la place Kunshan Huiju.

L'activité dans la zone lumineuse de Zhouzhuang durera du 25 septembre au 1er janvier 2024, tandis que celle dans la zone lumineuse de la place Kunshan Huiju prendra fin le 23 octobre de cette année.

Lors de la cérémonie d'illumination de lundi, la place Kunshan Huiju a été désignée comme base de démonstration des échanges de tourisme culturel entre le Jiangsu et Taïwan en Chine.

Kunshan est l'une des régions où les affaires et les investissements taïwanais sont les plus intenses dans la Chine continentale, où les échanges et la coopération entre Taïwan et la Chine continentale sont les plus fréquents, et où les échanges et la coopération sont les plus fructueux.

Au cours des 30 dernières années, plus de 5 800 projets financés par Taïwan ont été réalisés à Kunshan, avec un investissement cumulatif de près de 70 milliards de dollars américains, et près de 100 000 Taïwanais ont vécu et travaillé à Kunshan.

Selon Zhou Wei, chef du Parti de la ville de Kunshan, Kunshan accélérera le développement de haute qualité afin d'approfondir la coopération industrielle entre les deux États et de fournir aux Taïwanais un bon environnement pour étudier, travailler et vivre ici.

