Le savoir-faire associé aux meubles d'artisanat classique du comté de Xianyou, appelé Xianzuo, relève d'une fusion ingénieuse de la peinture, de la sculpture et des techniques de fabrication de meubles traditionnelles en Chine. Il s'agit de l'héritage et de l'innovation inspirée des styles de meubles classiques des dynasties Ming et Qing.

Le savoir-faire de Xianzuo, qui est connue comme la capitale du mobilier d'artisanat classique chinois et la capitale mondiale du mobilier classique chinois, a été inscrit sur la liste de protection du patrimoine culturel immatériel national et sur la première liste de revitalisation de l'artisanat traditionnel national. Le savoir-faire de Xianzuo a fait sentir sa présence aux réunions de l'APEC à Beijing, lors de l'Expo 2015, au neuvième Sommet des BRICS, etc. Il a été désigné trésor national et a reçu l'attention du monde entier.

En réponse à la Belt and Road Initiative de la Chine, les entreprises artisanales de Xianzuo ont activement développé leurs affaires à l'international et élargi leurs réseaux de vente internationaux.

Au cours des dernières années, le comté de Xianyou a tout mis en œuvre pour promouvoir le développement intégré et innovant des industries des arts et de l'artisanat, accélérant ainsi la transformation et le développement vers la numérisation, l'intelligence, la popularisation et l'internationalisation dans le but de promouvoir le savoir-faire de Xianzuo à travers le monde.

