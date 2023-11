BEIJING, 23 novembre 2023 /CNW/ - L'édition 2023 de la conférence sur le rapprochement des principaux facteurs favorisant le développement de haute qualité de la vallée de l'innovation scientifique et technologique G60 du delta du fleuve Yangtze, dans le cadre du 6e Salon international des importations de Chine (CIIE), a eu lieu récemment à Shanghai.

La vallée renforce le développement de qualité de la région, en tant que pionnier de l'innovation technologique et industrielle, ce qui favorise la réussite commune des acteurs du marché.

La photo montre la vallée de l’innovation scientifique et technologique G60 du delta du fleuve Yangtze, en Chine. (Source : Chen Haiwen) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La vallée tire son nom d'une autoroute, G60, qui traverse plusieurs villes du delta du Yangtze. D'une superficie totale de 76 200 km2, la vallée désigne neuf villes et districts, dont le district de Songjiang de Shanghai, la ville de Suzhou de la province du Jiangsu, Hangzhou, Huzhou, Jiaxing et Jinhua de la province du Zhejiang, et Hefei, Wuhu et Xuancheng de la province d'Anhui.

Au cours des cinq dernières années, ces villes ont fait la promotion continue d'un développement de grande qualité grâce à une ouverture de haut niveau.

Le capital nouvellement enregistré des entreprises financées à l'étranger a augmenté de 25 %, l'utilisation du capital étranger a augmenté de 54,5 % et le volume des importations et des exportations a atteint 3,8 billions de dollars américains.

Au cours des trois premiers trimestres de cette année, l'investissement total dans ces projets s'est élevé à 1,29 billion de yuans. Cette année, les capitaux étrangers contractés par le district de Songjiang ont augmenté de 62,4 % par rapport à la même période l'an dernier, établissant une nouvelle marque historique.

En outre, la vallée mise sur ses capacités d'innovation scientifique et technologique et le développement industriel pour favoriser les industries émergentes stratégiques.

Dans le district de Songjiang, la valeur de la production des nouvelles industries stratégiques représente plus de 60 % de la valeur de la production des entreprises industrielles de taille supérieure à celle désignée, et l'intensité des investissements en recherche et développement est passée à 6,79 %.

En outre, la vallée met l'accent sur l'intégration et la haute qualité pour bâtir un écosystème international de pointe dans les domaines de science et de l'innovation, offrant ainsi un espace suffisant pour la croissance robuste des entités d'innovation en science et technologie.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/337290.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2283512/G60.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

