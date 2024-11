BEIJING, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Wuliangye, un important fabricant chinois de baijiu, a organisé un concert à Washington, D.C. et a participé au Forum mondial FORTUNE 2024, qui s'est tenu à New York, et au Sommet des dirigeants d'entreprise de l'APEC 2024, qui s'est tenu récemment à Lima, de son activité « Harmony Global Tour », pour stimuler les échanges, l'intégration et la coexistence de différentes civilisations grâce au baijiu.

La photo montre la participation de Wuliangye au Sommet des dirigeants d’entreprise de l’APEC 2024 qui s'est tenu en novembre à Lima, au Pérou, en tant que « commanditaire platine » et « partenaire exclusif du baijiu ». (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Lors du concert de musique de chambre « Harmony Movement » Wuliangye Classic Chinese and Foreign Songs tenu à Washington, D.C. le 10 novembre, heure locale, le célèbre compositeur chinois Zhang Zheng a présenté une nouvelle interprétation de la « chanson-thème Wuliangye », la chanson représentative de Wuliangye, qui témoigne d'une collision harmonieuse entre la musique classique occidentale et la culture traditionnelle chinoise du baijiu.

En tant que partenaire principal du Forum mondial Fortune 2024 qui s'est tenu à New York, Wuliangye a exposé de nombreux produits sur son stand, notamment des cocktails combinant les styles chinois et occidental, créant ainsi une plateforme de communication entre les différentes cultures et permettant aux entreprises de trouver des débouchés.

Wuliangye a également présenté divers produits lors des activités de la série de soirées d'affaires durables du sommet des dirigeants d'APEC 2024 pour la région Asie-Pacifique, qui s'est tenue à Lima le 15 novembre, heure locale. Les coffrets-cadeaux souvenirs conjoints du Sommet des dirigeants d'entreprise de l'APEC 2024 et de Wuliangye, comportant des éléments chinois et péruviens, ont été lancés au cours de ces activités afin de montrer l'harmonie et la coexistence des cultures chinoise et autres.

Les Amériques sont l'un des premiers marchés étrangers que Wuliangye a pénétré, a déclaré un représentant de Wuliangye, ajoutant que le fabricant de baijiu promouvra la culture chinoise auprès des consommateurs locaux grâce au mode de fonctionnement « culture plus expérience », et explorera les possibilités de coopération avec les marchés locaux en termes de services de produits et d'échanges culturels via le scénario de consommation « cuisine chinoise plus baijiu chinois », ce qui favorisera le développement régulier de la marque sur le marché mondial d'une manière diversifiée.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/343178.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2563386/image.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]