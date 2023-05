BEIJING, le 18 mai 2023 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (« Zoomlion », 000157.SZ), fabricant chinois d'équipements et de machines, a inauguré une exposition sur la technologie dans la ville industrielle intelligente de Zoomlion à Changsha, capitale de la province du Hunan, au centre de la Chine. Du 11 au 14 mai, la société y a présenté ses réalisations technologiques et ses résultats dans le domaine de la fabrication intelligente.

Le 11 mai 2023, des visiteurs étrangers ont participé à l’exposition sur les technologies organisée par Zoomlion Heavy Industry Science & Technology dans la ville industrielle intelligente de Zoomlion à Changsha, capitale de la province du Hunan, au centre de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

L'événement, dont le thème était « Salut technologique en cette nouvelle ère », a attiré de nombreux visiteurs du pays et de l'étranger, dont plus de 500 clients étrangers provenant de plus de 40 pays et régions, comme les Émirats arabes unis (EAU), l'Indonésie, Singapour, la Turquie, le Brésil, les États-Unis et les Pays-Bas.

Le parc de machines d'excavation intelligentes de la ville industrielle intelligente de Zoomlion, premier parc à ouvrir ses portes dans la ville industrielle, est une usine de fabrication intelligente qui couvre l'ensemble du processus de fabrication des excavatrices, y compris la préparation des matériaux, le soudage, l'usinage, la peinture, l'assemblage et la mise en service.

Pendant l'événement, Zoomlion a présenté plus de 500 produits de pointe et composantes clés dans plus de dix aires d'exposition à son siège social, au parc de machines d'excavation intelligentes, au parc de fabrication intelligente de machines pour le travail en hauteur, au parc des machines de pompage au béton, et au parc des grues d'ingénierie.

Au cours des dernières années, Zoomlion a continuellement intensifié son développement sur les marchés étrangers. En 2022, l'entreprise a enregistré une croissance de ses ventes de plus de 100 % par rapport à l'année précédente dans les pays et les régions qui participent à la Belt and Road Initiative comme l'Indonésie, l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Turquie. Au premier trimestre de 2023, l'entreprise a réalisé une croissance de ses revenus à l'étranger de 123 % par rapport à l'année précédente.

Zhan Chunxin, chef de la direction de Zoomlion, soutient que Zoomlion continuera à mener la nouvelle révolution technologique, à atteindre de nouveaux sommets et à élargir ses horizons pour stimuler l'innovation et la transformation dans l'industrie des machines de construction.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2080005/Xinhua_Zoomlion.jpg

