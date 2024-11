PÉKIN, 7 novembre 2024 /CNW/ - La saison culturelle et artistique du fleuve Yangtze s'est officiellement achevée lundi par une cérémonie de clôture qui s'est tenue dans la ville de Yichang, dans la province centrale du Hubei.

Ayant pour thème l'héritage du patrimoine culturel du fleuve Yangtze et l'écriture d'un chapitre glorieux dans la nouvelle ère, la cérémonie de clôture a retracé les points forts de la saison culturelle et artistique et a mis en valeur le charme historique de la région du fleuve Yangtze ainsi que les changements culturels de la région.

La photo montre un spectacle grandiose organisé après la cérémonie de clôture de la saison culturelle et artistique du fleuve Yangtze, le 4 novembre 2024, dans la ville de Yichang, dans la province du Hubei, en Chine centrale. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Après la cérémonie de clôture, un grand spectacle a été organisé autour de poèmes, d'acrobaties, de piano, de chants et de danses, de spectacles de musique folklorique, le tout accompagné d'une musique symphonique pour créer une harmonie esthétique. Le spectacle a également fait appel à l'IA, à la réalité augmentée et aux technologies 3D à l'œil nu pour présenter un panorama des diverses caractéristiques des provinces, des régions autonomes et des municipalités situées le long du fleuve Yangtze, afin de mieux mettre en valeur le riche héritage culturel de la région.

Lancée le 14 septembre à Wuhan, la saison culturelle et artistique de deux mois comprenait 10 activités majeures telles que des représentations artistiques, un séminaire universitaire, une exposition thématique, une semaine cinématographique, entre autres, et a attiré une large participation tant nationale qu'internationale.

Selon les experts, cet événement a permis de découvrir les changements et le patrimoine de la région du fleuve Yangtze, de mettre en valeur l'esprit du peuple chinois, la vitalité du fleuve Yangtze, les caractéristiques du Hubei, ainsi que l'inspiration et l'influence qu'ils exercent sur le monde.

Yichang est une ville importante située au milieu et en amont du fleuve Yangtze et surnommée la porte d'entrée des Trois Gorges. Elle est la seule autre ville à avoir organisé des activités en rapport avec la saison culturelle et artistique.

