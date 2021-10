Voilà les propos qu'ont tenus les experts lors de l'édition 2021 de la conférence annuelle du Financial Street Forum, tenue récemment. Selon eux, le secteur financier de la Chine a été confronté à la fois à des chocs externes découlant d'un éventuel changement de politique des banques centrales des économies développées, comme la Réserve fédérale des États-Unis, et à des inquiétudes internes causées par la crise de la dette qui touche certaines entreprises.

Pan Gongsheng, sous-gouverneur de la banque centrale de Chine et chef de l'Administration nationale du contrôle des changes, a déclaré que, par rapport au dernier cycle de resserrement de la Réserve fédérale des États-Unis, l'économie de la Chine demeure actuellement en meilleure position dans le cycle économique actuel, ce qui signifie que l'économie nationale a maintenu son élan de reprise, consolidant les bases du marché des changes chinois afin de se prémunir contre les chocs extérieurs.

Yi Gang, gouverneur de la banque centrale de Chine, a déclaré que la crise de la dette qui touche le groupe Evergrande représentait un cas individuel de risques liés à une telle crise et que le tiers des dettes du groupe s'élevant à environ 300 milliards de dollars américains était des passifs financiers avec des créanciers décentralisés et des garanties, ce qui indique que le secteur financier sera en mesure de contrôler les risques de débordement.

Depuis le début du troisième trimestre, l'augmentation des risques et des défis nationaux et étrangers a exercé davantage de pressions sur la transformation structurelle économique de la Chine et, dans ce contexte, il est devenu particulièrement important de mieux répartir les ressources financières.

Xiao Yuanqi, chef adjoint de la Commission de réglementation du secteur bancaire et des assurances de la Chine (CBIRC), a déclaré que, pour développer un financement inclusif, il faut optimiser la précision des services financiers, découvrir et satisfaire les besoins financiers réels, ainsi que fournir des services financiers permettant d'amortir les effets des cycles d'exploitation des entreprises et de la volatilité des revenus.

Au sujet de l'assurance, Guo Shuqing, chef de la CBIRC, a déclaré que, bien que le secteur des assurances en Chine se classe au deuxième rang mondial quant aux revenus de primes, il faut encore en améliorer la densité et la profondeur, et que la pertinence et la diversité des couvertures d'assurance sont également insuffisantes.

