La combinaison des efforts de protection de l'environnement et des paysages enchanteurs aux abords du lac a permis au comté de Chengjiang d'accueillir 12,55 millions de touristes en 2020, générant des revenus locaux associés au tourisme d'environ 10,61 milliards de yuans.

Le gouvernement du comté de Chengjiang a terminé les travaux visant le boisement de 151 000 mu (10 066 hectares) de terrain et l'élimination de la pollution qui avaient pour but de rehausser la beauté du paysage aux abords du lac.

Misant sur ses eaux claires et ses magnifiques paysages, le lac Fuxian fait honneur à sa réputation de paradis de vacances. Il serait même comparable en ce sens aux Maldives, selon un touriste interrogé près du lac.

Le formidable milieu écologique du comté de Chengjiang stimule une industrie touristique en plein essor. Le gouvernement de Chengjiang accorde la priorité à la promotion de projets culturels écologiques et d'infrastructures touristiques, et s'engage à créer une destination touristique complète proposant des infrastructures de villégiature comme des sites touristiques et des sanatoriums.

Le comté de Chengjiang a observé une forte demande touristique au cours du congé de cinq jours du May Day cette année; le comté a accueilli 630 400 touristes, ce qui représente une augmentation de 80,7 % par rapport à l'année précédente. Cette impressionnante hausse a permis de générer des revenus associés au tourisme de 379,09 millions de yuans, une augmentation de 62,39 % par rapport à la même période l'an dernier.

Le gouvernement local continuera de renforcer le développement de l'industrie culturelle et touristique locale au cours de la période 2021-2025, et d'améliorer le développement fonctionnel du lac Fuxian en tant que secteur national de tourisme et de villégiature de la Chine.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/321625.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1516320/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Silvia, +86-15117925061