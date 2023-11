BEIJING, 8 novembre 2023 /CNW/ - L'industrie du tourisme axé sur la glace et la neige dans le Heilongjiang, une province du nord-est de la Chine où l'hiver est long et froid, a poursuivi son développement soutenu de 2017 à 2022 en améliorant sa force globale, selon l'indice (2023) du développement de l'industrie touristique axée sur la glace et la neige du Heilongjiang, en Chine et publié récemment à Beijing.

La photo montre la cérémonie de dévoilement de l’indice de développement de l’industrie touristique chinoise axée sur la glace et la neige (2023) du Heilongjiang. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) La photo montre He Dawei, administrateur général du ministère de la Culture et du Tourisme de la province du Heilongjiang, prononçant un discours. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) La photo montre Yang Mu, vice-président du CEIS, qui prononce un discours. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Compilé conjointement par le China Economic Information Service (CEIS) et le ministère de la Culture et du Tourisme de la province du Heilongjiang, l'indice a évalué l'industrie du tourisme de glace et de neige de la province en fonction de six aspects, notamment les ressources, les piliers industriels, la compétitivité des produits, influence de la marque et contribution industrielle.

Avec des points de référence de 100 et l'année 2017 comme période de référence, l'indice est passé à 185,5 points en 2022, en hausse de 9,38 % par rapport à l'année précédente et de 85,5 % par rapport à 2017, et a mis en évidence le renforcement de l'industrie du tourisme de glace et de neige dans la province du Heilongjiang de 2017 à 2022.

Comme le montrent les sous-indices de l'indicateur, le tourisme de glace et de neige a attiré des investissements stables pour Heilongjiang et a contribué au total à 150 programmes d'investissement représentant 46,45 milliards de yuans au total en 2022, en hausse de 65,95 % par rapport à l'année précédente.

La capitale, Harbin, a attiré des investissements considérables dans le secteur du bien-être, les centres de divertissement sur le thème de la glace et de la neige et le tourisme culturel pour aider la province à mieux façonner la « capitale de la culture de la glace et de la neige » en Chine.

Heilongjiang, qui a adopté un système de fidélisation des talents bien optimisé, a également vu ses produits de tourisme de glace et de neige devenir plus concurrentiels au cours des dernières années.

Selon He Dawei, administrateur général du ministère de la Culture et du Tourisme de la province du Heilongjiang, l'indice dépeint en détail les situations courantes de l'industrie locale du tourisme de glace et de neige, grâce à une surveillance continue et dynamique des données, et a aidé à cerner les lacunes de l'industrie afin d'établir des objectifs explicites de développement futur.

Étant donné que les indices sont généralement reconnus à l'échelle internationale pour évaluer l'économie industrielle, l'indice a aidé à présenter les pratiques et les efforts fructueux du Heilongjiang pour stimuler le tourisme de glace et de neige, ce qui peut être une source d'inspiration pour le développement du tourisme de glace et de neige au pays, a ajouté M. He.

Yang Mu, vice-président du CEIS, a fait remarquer que l'indice, lancé initialement en 2021, reflétait objectivement la tendance de développement de grande qualité du secteur du tourisme de glace et de neige du Heilongjiang et qu'il continuerait de servir d'indicateur et de lignes directrices solides pour la prise de décision pour la province afin qu'elle transforme et améliore davantage l'industrie locale du tourisme axé sur la glace et la neige.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/336974.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2268628/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2268629/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2268630/3.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]