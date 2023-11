BEIJING, le 14 nov. 2023 /CNW/ -- Un forum axé sur la promotion des investissements et la coopération a eu lieu vendredi dans le district de Xishan de la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, donnant un nouvel élan aux efforts locaux de promotion d'un développement de grande qualité.

Lors du forum, des accords ont été conclus concernant 43 grands projets industriels, avec un investissement total de plus de 46,5 milliards de yuans (environ 6,38 milliards de dollars US), six projets de coopération entre fonds d'une valeur totale de 5,3 milliards de yuans sont été signés, et un certain nombre de partenaires d'investissement mondiaux ont été attribués.

Selon un haut fonctionnaire du district de Xisha, Les projets nouvellement signés sont de grande envergure, de grande qualité et prometteurs. Ce dernier ajoute que les projets sont utiles non seulement pour améliorer les chaînes d'approvisionnement des industries traditionnelles et émergentes, mais aussi pour promouvoir l'aménagement des industries futures. La mise en œuvre de ces projets établira des bases plus solides pour la formation accélérée d'une nouvelle productivité dans le district.

Au cours des dernières années, Xishan s'est concentré sur la construction de grappes industrielles et a mis en valeur différents parcs et certaines zones. Le quartier a attiré de nombreux investisseurs grâce à la formation accélérée de nouvelles sources d'énergie, de circuits intégrés, de biomédecine et d'autres écosystèmes industriels, ainsi qu'à son environnement d'affaires accueillant, son emplacement pratique et la grande place qu'elle accorde au développement.

Depuis le forum de l'an dernier, le district a attribué successivement trois lots de 18 partenaires mondiaux de coopération pour l'investissement, tandis que l'événement de vendredi a donné lieu à la cérémonie de remise de prix pour le quatrième groupe de partenaires, qui devraient apporter un soutien bénéfique à Xishan sur le plan des investissements dans les projets, du développement industriel, de la présentation des talents, de l'organisation d'événements, et de la publicité et de la promotion.

Un réseau mondial de coopération économique et commerciale a été officiellement lancé au cours de l'événement, reliant des plateformes complètes de services au niveau municipal et du district, ainsi que des centres de contact reliant le district et le monde. Jusqu'à présent, plus d'une centaine de centres de contact ont été mis sur pied en Asie, en Europe et en Amérique.

Depuis septembre dernier, le district de Xishan a organisé 24 activités de promotion des investissements, mettant en lumière bon nombre de secteurs, de régions et de parcs industriels.

