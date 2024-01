BEIJING, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Ayant pour thème « mettre en valeur les points d'intérêt du tourisme culturel, afin de stimuler le développement urbain » et visant à accélérer le développement de qualité de l'industrie du tourisme culturel et de l'économie commerciale, le premier Nanchang Shengjin Tower Forum a débuté samedi dans le district de Xihu de Nanchang, la capitale de la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine.

L'événement a attiré des spécialistes, des représentants d'entreprises et des célébrités du Web provenant des milieux culturels et touristiques du pays.

La photo montre le site du premier Nanchang Shengjin Tower Forum, en 2024 (photo prise par Mao Xuhui) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) La photo montre la cérémonie de signature du projet (photo prise par Mao Xuhui) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Selon Tao Yiguo, secrétaire du Xihu District Party Committee de Nanchang City, en 2023, le district de Xihu a accueilli plus de 27 millions de touristes tout au long de l'année, avec un revenu touristique global de plus de 10 milliards de yuans, et le district historique et culturel de Wanshou Palace a engendré un flux record de 500 000 passagers en une journée.

« Le district de Xihu regorge de précieuses ressources culturelles rouges », a déclaré Zhu Hong, professeur à l'Université de Nanchang. « Le développement intégré de la culture rouge et du tourisme rouge sera réalisé par l'intégration du contenu, des fonctions, des ressources, de la technologie, des talents et des marchés », a poursuivi Zhu Hong.

Au cours du forum, des spécialistes ont discuté du développement à long terme des districts historiques et culturels, ainsi que du renouvellement de l'image de marque urbaine et de la promotion des échanges commerciaux. Les experts ont suggéré d'utiliser la technologie numérique pour favoriser le développement de l'industrie du tourisme culturel et déployer activement de nouveaux formats, de nouveaux scénarios et de nouveaux produits de scénarios de consommation de tourisme.

Trente-six projets de grande qualité ont été signés à l'occasion du forum, dont un parc industriel, une chaîne d'approvisionnement du secteur de l'acier, une plateforme de services de gestion des transactions d'actifs, etc., pour un montant total de 3,84 milliards de yuans, dont 11 projets dépassaient les 100 millions de yuans.

« Les projets signés se distinguent par un important volume d'investissement, un contenu lié à la haute technologie, une capacité exceptionnelle à diriger et de bonnes perspectives de marché, ce qui est en tout point conforme à la structure industrielle de pointe du district de Xihu. Ces projets favoriseront également la croissance continue de l'échelle industrielle et la transformation de la structure industrielle », a souligné Yang Shen, chef du district de Xihu.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/338537.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2329671/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2329672/image2.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]