BEIJING, 21 mars 2023 /CNW/ -- La municipalité de Chongqing, dans le district de Yubei, dans le sud-ouest de la Chine, a intensifié ses efforts pour optimiser davantage la chaîne industrielle et favoriser les investissements dans le district.

S'appuyant sur les industries concurrentielles de la région, le district de Yubei a lancé plus tôt cette année un programme de promotion des investissements dans le but d'inciter un certain nombre d'entreprises de base et de projets d'envergure à s'installer ici.

La photo montre une vue aérienne de la municipalité de Chongqing située dans le district de Yubei, dans le sud-ouest de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Un représentant du district de Yubei a déclaré que les efforts pour promouvoir et encourager les investissements battent leur plein cette année.

Le district a lancé une campagne spéciale en mettant sur pied six groupes de travail spéciaux pour promouvoir les investissements axés sur ses six grandes chaînes industrielles, notamment les véhicules intelligents alimentés aux énergies nouvelles et connectés à un réseau, la fabrication de renseignements électroniques, les services informatiques et services d'information. la finance innovante, la logistique commerciale et l'agriculture, la culture et le tourisme modernes. L'objectif est de réaliser de nouvelles percées sur le plan des investissements dans la chaîne industrielle.

En outre, le district a augmenté ses efforts pour stimuler les investissements nationaux et étrangers dans ses principales industries et a mené une série d'activités de promotion des investissements ciblant les entreprises faisant partie du classement Fortune Global 500, les entreprises d'État, les principales institutions, etc.

Par ailleurs, Yubei est sur le point d'optimiser et d'améliorer son mécanisme de promotion des investissements afin de fournir une garantie solide pour la signature et la mise en œuvre de grands projets.

Au même moment, le district a prévu de mettre à jour sa banque de projets d'investissement en temps réel. Parmi les projets d'investissement en cours de négociation avec des investissements prévus de plus de 100 milliards de yuans, plus de 30 % seront signés d'ici six mois et plus de 60 % d'ici un an.

Des efforts seront déployés pour favoriser la création d'une plateforme d'investissement pour la promotion des renseignements numériques touchant l'analyse de l'industrie, l'attraction de projets, les services d'établissement et d'autres processus clés.

Par ailleurs, Yubei imposera un système de gestion en boucle fermée et augmentera le poids des indicateurs de qualité et de l'évaluation des investissements pour les grands projets.

