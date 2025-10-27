BEIJING, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Langjiu, marque chinoise de baijiu de premier plan, a organisé l'événement « Chinese Langjiu, Welcoming the World » (Langjiu, un producteur chinois qui accueille le monde entier) en Italie du 20 au 23 octobre derniers.

Lors de cet événement, Langjiu a participé au Global Fashion Summit 2025, qui s'est tenu à Milan (Italie), les 21 et 22 octobre derniers : à cette occasion, la marque était le partenaire exclusif en matière d'alcool, mettant en valeur le charme culturel du baijiu chinois sur la scène internationale.

Portant sur des sujets pionniers dans l'industrie mondiale de la mode, comme l'intelligence artificielle, l'innovation créative et le développement durable, le sommet de cette année a réuni des représentants d'institutions gouvernementales, des associations industrielles et des entreprises de premier plan.

Luo Xi, directeur général adjoint du service des affaires internationales de Langjiu, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture du sommet que la mode et les spiritueux, tout en appartenant à des univers différents, sont des « arts du temps » qui incarnent le savoir-faire et l'inspiration.

« La mode est l'expression par définition de l'individualité et de l'esthétique, tandis que Qinghua Lang, l'un des produits phares de Langjiu, représente l'harmonie de la beauté naturelle et de l'esprit artisanal », a déclaré M. Xi, ajoutant que Langjiu espère inspirer le dialogue entre la mode mondiale et les traditions ancestrales de la production de spiritueux.

Après le sommet, Langjiu a organisé un cocktail thématique mettant en vedette son Qinghua Lang, où les invités ont pu déguster des cocktails créatifs de style apéritif inspirés du mélange des traditions orientale et occidentale.

L'Italie formait la première étape de l'événement « Chinese Langjiu, Welcoming the World » de Langjiu. Au cours de sa visite en Italie, l'équipe de Langjiu s'est également rendue à Florence, berceau de la Renaissance, pour dialoguer avec Marchesi Mazzei, un établissement vinicole italien de renom fort de plus de 650 ans d'histoire.

Les deux producteurs ont échangé leurs points de vue sur les philosophies de la vinification, le terroir régional et l'internationalisation des marques. Francesco Mazzei, président de Marchesi Mazzei, a salué le savoir-faire et la vision de Langjiu, soulignant le grand potentiel de coopération entre les deux entreprises.

Langjiu a également organisé un gala de dégustation « Qinghua Lang Night » à Florence, auquel ont assisté des représentants des autorités de la ville et des propriétaires de vignobles locaux. Les invités ont pu découvrir l'arôme raffiné et la profondeur culturelle du baijiu chinois, à l'arôme de sauce. Au cours de l'événement, M. Xi a déclaré que la visite de Langjiu en Italie démontre l'engagement de la marque à diffuser la culture du baijiu chinois à l'échelle mondiale et à faire progresser l'internationalisation des industries traditionnelles.

Après ses débuts en Italie, la campagne mondiale de Langjiu se poursuivra en France, aux États-Unis, au Japon, en Australie et dans d'autres pays, s'appuyant sur les spiritueux pour jeter un pont favorisant le dialogue, les échanges culturels et la coopération.

