BEIJING, le 24 avril 2024 /CNW/ - Wuliangye, marque réputée de baijiu chinois, a gagné en popularité auprès des Chiliens qui ont assisté aux activités de sa tournée d'échange culturel mondial Harmony & Beauty à Santiago, au Chili.

L'entreprise a organisé l'événement, l'une de ses activités thématiques d'échange culturel transnational visant à améliorer la communication entre les personnes de cultures différentes, afin de présenter ses principaux produits aux amateurs d'alcool chiliens.

La photo montre la scène de la tournée mondiale du Wuliangye Group à Santiago, capitale du Chili, le 19 avril 2024 (photo fournie par Wuliangye) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Des spectacles d'opéra du Sichuan et de danse cueca ont été présentés tour à tour dans la zone d'exposition de Wuliangye à Santiago le 19 avril, et plusieurs participants chiliens ont été impressionnés par la saveur rafraîchissante du cocktail spécial de Wuliangye et les divers éléments culturels chinois qui décoraient les kiosques de Wuliangye.

Zeng Congqin, président du conseil d'administration de Wuliangye Group, a déclaré que le Chili et la province du Sichuan, en Chine ont beaucoup en commun, comme une histoire profonde, des ressources abondantes, des gens aimant la vie, et en particulier des alcools de renommée mondiale, et souhaitant qu'un mélange de vin chilien et de baijiu chinois favorise des saveurs plus fascinantes.

« Harmony and Beauty » représente toujours ce que défend le fabricant chinois de baijiu. Les produits de Wuliangye, fabriqués à partir de cinq types de grains comme le riz et le riz collant provenant de Chine, le sorgho sucré provenant d'Afrique, le blé d'Asie de l'Ouest et le maïs provenant d'Amérique du Sud, ont servi d'incarnation harmonieuse de différentes beautés.

Zeng Congqin a fait remarquer que Wuliangye Group avait l'intention de tirer davantage parti de l'alcool, un langage universel qui transcende l'histoire et les frontières nationales, pour stimuler l'apprentissage mutuel et l'appréciation des cultures chinoise et chilienne et créer davantage d'histoires d'amitié et de développement harmonieux.

Au cours de l'événement, Zeng Congqin et des représentants de différents cercles des deux pays ont estampillé conjointement le parchemin pour la tournée mondiale Harmony and Beauty de Wuliangye au Chili.

À la suite d'une étude de marché locale, Wuliangye Group a communiqué avec la société chilienne de boissons CCU concernant une coopération potentielle dans le secteur des produits alcoolisés et a lancé une série d'activités culturelles d'une durée d'une semaine en collaboration avec des restaurants et des bars célèbres à Santiago pour susciter l'intérêt des consommateurs chiliens à l'égard des boissons et aliments uniques du Sichuan, en Chine.

Connue pour ses saveurs parfumée, douce et douce, Wuliangye est un précurseur parmi les producteurs chinois de baijiu qui se mondialisent et continuera d'explorer le marché mondial en élargissant les scénarios de consommation basés sur la cuisine et le baijiu de la Chine.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/339835.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2394759/Xinhua_Silk_Road.jpg

