BEIJING, 8 novembre 2024 /CNW/ - La marque chinoise de baijiu Ting Hua Liquor est venue à Singapour en tant qu'invitée à l'édition 2024 du Business & Philanthropy Forum qui s'y est tenu du 4 au 5 novembre.

En tant que marque chinoise de baijiu haut de gamme, Ting Hua Liquor a impressionné, comme elle l'a fait lors des deux dernières éditions, les participants au rassemblement, dont près de 500 philanthropes, investisseurs, universitaires et décideurs mondiaux, avec ses efforts novateurs et son goût unique.

1

Dans les discours sains et joyeux sur le thème de la vie, les représentants de Ting Hua Liquor ont présenté leurs techniques de brassage du baijiu à base d'alcool mûr pour souligner les efforts déployés dans le raffinage du baijiu chinois traditionnel et la recherche de « la bonté axée sur la technologie ».

En tant que l'un des principaux objectifs du forum, la « bonté axée sur la technologie » ou l'offre de plus d'avantages aux consommateurs du monde entier ont inspiré la marque chinoise de baijiu à briser les stéréotypes sur le goût du baijiu.

Avec un goût doux et une odeur fascinante, les produits de Ting Hua Liquor ont apporté le charme unique de l'alcool chinois aux foules d'amis internationaux présents.

Après avoir savouré plusieurs verres de Ting Hua Liquor, un invité congolais a exprimé sa préférence et un autre invité polonais a profondément aimé la façon dont Ting Hua Liquor a obtenu son nom de l'ancienne technique de brassage d'alcool en Chine : « écouter le son des bulles d'alcool pour distinguer une liqueur fine ».

D'autres invités présents au forum ont fait l'expérience de la culture chinoise du baijiu en dégustant des produits de la marque Ting Hua Liquor, espérant que la marque fasse ses débuts dans leur pays.

En tirant parti des avantages de Singapour en matière d'affaires, de commerce et d'ordre du marché, Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co., Ltd. (600381.SH), distributeur en chef de Ting Hua Liquor, prévoit de faire de la cité-État insulaire un pivot pour son commerce futur de produits Ting Hua Liquor avec l'Asie du Sud-Est et d'autres régions du monde.

Lors d'un tirage au sort, les produits de Ting Hua Liquor sont devenus les prix les plus attendus pour les participants au forum, qui, lancé à Singapour depuis 2016, a réuni des familles, des bureaux familiaux, des fondations et des philanthropes du monde entier pour s'attaquer à des sujets tendance comme l'IA, l'innovation en matière de soins de santé, le développement durable, la mondialisation des entreprises, etc.

Zheng Wei, secrétaire général du comité organisateur du forum, a applaudi la participation de Ting Hua Liquor, affirmant que les valeurs fondamentales de la marque sont étroitement conformes à ce que le forum défend et renforcent l'innovation dans le développement de l'alcool distillé.

