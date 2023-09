BEIJING, 25 septembre 2023 /CNW/ - La Chine démontre sa quête de longue date de l'innovation, de l'inspiration et de la volonté d'ouverture de haut niveau lors de la Foire internationale du commerce de services de Chine (CIFTIS) de 2023 qui vient de prendre fin, et qui a attiré l'attention du monde grâce à de nouveaux produits et à de nouvelles voies de développement.

Des gens visitent la Foire internationale du commerce des services de Chine 2023 (CIFTIS) au Centre des congrès national de Chine à Beijing, capitale de la Chine, le 4 septembre 2023. Sous le thème « L’ouverture mène au développement, la coopération crée un avenir mutuellement bénéfique », la CIFTIS de 2023 s’est déroulée à Beijing du 2 au 6 septembre. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Sous le thème « L'ouverture mène au développement, la coopération crée un avenir mutuellement bénéfique », la foire s'est déroulée à Beijing, du 2 au 6 septembre. L'événement a attiré plus de 500 entreprises du palmarès Fortune 500 et des représentants de 80 pays et organisations internationales, et la proportion de participants internationaux a dépassé 20 %.

La CIFTIS, l'une des foires les plus vastes et les plus complètes au monde pour le commerce des services, a attiré de nombreuses entreprises qui y ont lancé leurs nouveaux produits et services. On apprend que plus de 60 entreprises et organisations dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), des technologies financières, des soins de santé, de la culture et de l'innovation ont présenté leurs nouveaux produits et services lors de la CIFTIS, démontrant ainsi les tendances des innovations dans différentes industries.

Les produits et services alimentés par l'IA s'immiscent dans la vie quotidienne des gens. Le processus a été accéléré par la CIFTIS, qui contribue à la commercialisation des technologies.

Le secteur manufacturier chinois devient de plus en plus intelligent, et le secteur chinois des services se prépare également à la tendance axée sur le savoir, qui met en valeur la numérisation, l'intelligence et le virage vert.

Selon les données du ministère chinois du Commerce, les exportations de services numériques en provenance de la Chine ont dépassé 251 milliards de dollars américains l'an dernier, en hausse de 7,8 % par rapport à l'année précédente, se classant au cinquième rang mondial à ce chapitre.

Les données indiquent également que le commerce des services axés sur le savoir a progressé de 11,7 % entre janvier et juillet, représentant 43,2 % du volume total des échanges du pays.

Chen Jianwei, professeur agrégé à l'Université de commerce international et d'économie de Chine, a déclaré que la part croissante des échanges dans les services axés sur le savoir indique la structure améliorée et optimisée du commerce des services du pays.

En outre, les forums et les conférences portent sur des enjeux comme la Belt and Road Initiative (BRI), l'innovation technologique et les nouvelles formes d'entreprises dans les secteurs du tourisme culturel, ce qui montre que les participants sont disposés à travailler ensemble et à partager des occasions.

Selon un haut fonctionnaire du ministère chinois du Commerce, la Chine travaille également sur des règles et réglementations concernant le commerce des services, dans le but d'offrir un meilleur environnement commercial aux investisseurs étrangers et d'encourager les investissements étrangers dans les domaines des services modernes, de l'économie d'énergie, de la recherche et du développement et des innovations.

