BEIJING, 31 octobre 2022 /CNW/ - La 53e foire commerciale nationale traditionnelle chinoise de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) des matières premières et des produits pharmaceutiques, une plateforme essentielle pour promouvoir la communication dans le domaine médical en Chine, a démontré à quel point l'intégration du numérique a fortement stimulé les échanges commerciaux vendredi, à l'occasion du jour d'ouverture de la foire.

On peut voir sur la photo les données en temps réel affichées sur le site d’exposition de mégadonnées du salon. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) La photo montre un travailleur de Zhangshu Qingren TCM pieces Co., Ltd. montrant la technique traditionnelle de traitement des racines médicinales chinoises des pivoines herbacées. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Comptant plus de 9 000 producteurs du domaine médical et plus de 30 000 produits pharmaceutiques exposés, le chiffre d'affaires de la foire dépassait 13 milliards de yuans le 28 octobre.

Grâce à l'introduction de nouvelles plateformes médiatiques et de technologies de TI modernes, comme la réalité virtuelle et la réalité artificielle et les mégadonnées, la première foire infonuagique de cette année permet aux acheteurs professionnels de conclure des transactions en ligne.

Pour faciliter la tâche des acheteurs internationaux, la première réunion mondiale sur les achats de produits de MTC en ligne a été lancée en même temps que de nombreuses activités en ligne, comme une diffusion en continu en direct sur Douyin, Kuaishou et Xiaohongshu, afin de stimuler les échanges.

La participation d'universitaires, de spécialistes et de représentants de producteurs de produits médicaux renommés à une série de symposiums dans le cadre de la foire a permis de mettre à l'avant-plan les questions de la recherche technologique liée à la médecine traditionnelle chinoise, la divulgation de l'information et l'étude sur les normes afin de résoudre les difficultés existantes et explorer de nouvelles orientations de développement pour l'industrie de la MTC.

Au cours des dernières années, la ville de Zhangshu a accordé la priorité au développement de l'industrie de la médecine traditionnelle chinoise et a cultivé un modèle de développement de l'industrie de la médecine qui intègre la production, la transformation, les ventes et la recherche scientifique, également.

Centre traditionnel de MTC en Chine, la ville de Zhangshu possède 33 333,33 hectares de zones de plantation pour les matières premières de MTC et 406 entreprises médicales. La grappe industrielle médicale locale a fait son entrée dans les 100 grappes d'entreprises les plus compétitives au niveau des villes-districts en Chine.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/330784.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1934564/Xinhua_Silk_Road_Real_Time_Data.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1934566/Xinhua_Silk_Road_Traditional_Technique.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

