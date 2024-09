BEIJING, 15 septembre 2024 /CNW/ - Sur le thème : « Services mondiaux, prospérité partagée », l'ouverture, jeudi, de la Foire internationale du commerce des services de Chine (CIFTIS) 2024 à Beijing attire 85 pays et organisations internationales, et plus de 450 entreprises Fortune Global 500 et des entreprises de premier plan de diverses industries.

Photo prise le 11 septembre 2024 montrant l’intérieur de la zone d’exposition du Centre national des congrès dans le cadre de la Foire internationale du commerce des services de Chine 2024. (Xinhua/Ju Huanzong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Plus de 100 événements, y compris des forums thématiques, des réunions, des conférences de promotion de projets et des événements parallèles, auront lieu successivement, et plus de 200 réalisations intégrées en matière d'innovation seront dévoilées.

Après la mise à niveau de la qualité en 2020, la Foire internationale a connu une influence et une attention croissantes, devenant un important bien public international en favorisant la coopération dans le secteur des services et le commerce des services et jouant un rôle crucial dans l'expansion de l'ouverture, le renforcement de la coopération et la direction de l'innovation.

Depuis 2012, plus de 900 000 exposants de 197 pays et régions ont participé à l'événement.

Selon le maire adjoint de Beijing, Sima Hong, les avantages et les caractéristiques du commerce des services des organisations internationales et pays participants seront présentés dans la zone d'exposition spéciale du Centre national des congrès, et une zone d'exposition spéciale a également été mise en place dans le parc Shougang, autre site de la CIFTIS, où les pays étrangers peuvent présenter leurs particularités culturelles et touristiques.

De nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux scénarios concernant l'affichage 3D visible à l'œil nu, la conduite autonome, la culture numérique et le tourisme, l'éducation intelligente, les sports intelligents et d'autres domaines seront également présentés au cours de la CIFTIS de cette année.

Alors que la Chine a renforcé son soutien au développement de haute qualité du commerce des services, une série de dividendes politiques sont rapidement libérés, renforçant ainsi la confiance mondiale et offrant de nouvelles possibilités aux entreprises financées par l'étranger.

Le marché chinois est plein de vitalité, et Schneider Electric adaptera des solutions de service innovantes pour le marché et signera des accords de coopération avec des partenaires locaux pour obtenir des résultats bénéfiques pour tous, a déclaré Xu Shaofeng, vice-président principal de Schneider Electric. C'est la cinquième fois que l'entreprise participe à la Foire du commerce des services.

La Chine s'engage à offrir de nouvelles possibilités au monde avec de nouvelles réalisations issues de la modernisation chinoise, a déclaré le ministre adjoint du Commerce, Tang Wenhong, ajoutant que la CIFTIS 2024 devrait produire des résultats plus pratiques, car elle favorise le jumelage précis dans tous les aspects.

