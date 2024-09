BEIJING, 19 septembre 2024 /CNW/ - Les grandes lanternes réparties dans deux zones d'exposition de la ville de Kunshan, dans l'est de la Chine, étaient illuminées vendredi pour souligner de façon spectaculaire la prochaine Fête de la mi-automne, qui a eu lieu le 17 septembre.

Depuis le 14 septembre 2024, la foire des lanternes de la mi-automne de la ville, qui vise à stimuler les échanges culturels et personnels entre compatriotes dans le détroit de Taïwan, est ouverte au public sur la place Huiju et dans la ville de Zhouzhuang.

La photo fournie par le centre intégré des médias de la ville de Kunshan montre la zone d’exposition des lanternes du village de Zhouzhuang de la ville de Kunshan, dans la province du Jiangsu, le 13 septembre 2024. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Kunshan est l'une des régions où les échanges transfrontaliers sont les plus fréquents, car elle demeure depuis des années une destination de choix pour les investissements et le démarrage d'entreprises de compatriotes taïwanais.

Avec des éléments liés au dragon pour inspirer davantage de gens à rechercher de visites culturelles à Kunshan, plusieurs ensembles de lanternes thématiques ont été aménagés sur la place Huiju pour offrir de nouvelles expériences visuelles aux visiteurs grâce à l'éclairage numérique et aux technologies de réalité augmentée.

Dans la ville de Zhouzhuang, des lanternes créatives et une forêt lumineuse numérique pour le métavers ont été conçues afin de mettre en valeur les coutumes locales, les images de propriété intellectuelle culturelles et touristiques autochtones et les endroits emblématiques de Kunshan.

Pendant la foire des lanternes, dont les activités thématiques se poursuivront jusqu'à la fin octobre, Kunshan prévoit de présenter des spectacles d'art, des carnavals immersifs mettant en valeur les vêtements chinois traditionnels Hanfu et d'autres activités favorisant la consommation pour élargir les échanges culturels entre compatriotes de l'autre côté du détroit.

Le 13 septembre, date à laquelle a pris fin le quatrième mois culturel visant à renforcer les communications culturelles entre les jeunes de l'autre côté du détroit, plus de 50 éléments du patrimoine culturel immatériel, sports et activités artistiques ont été déployés dans de nombreuses villes de la province du Jiangsu depuis le 23 juillet.

Parmi les plus de 3 300 compatriotes taïwanais qui ont participé à ces activités culturelles, plus de 2 500 jeunes taïwanais ont tissé des liens d'amitié avec des jeunes de la région grâce à la compréhension et à l'apprentissage mutuels.

Au cours des dernières années, Kunshan a approfondi sa coopération industrielle dans le détroit et, en 2023, la ville a publié un ensemble de mesures pour permettre aux compatriotes taïwanais de démarrer des entreprises et de chercher à y faire carrière.

Vendredi, un centre de service à guichet unique pour les compatriotes et les entreprises taïwanais a été lancé à Kunshan pour fournir des services tout-terrain et des services de démarrage d'entreprise hautement efficaces, comme l'inscription scolaire, l'achat de maison, les soins de santé et les services aux personnes âgées pour les compatriotes taïwanais.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342152.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2509697/CEIS_lantern_fair.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Linlin Yang, [email protected]