BEIJING, 13 septembre 2022 /CNW/ - Au cours de la Foire internationale du commerce des services de Chine (CIFTIS) de 2022 qui s'est achevée lundi à Beijing, de nombreuses entreprises internationales ont signé des accords de coopération avec la Chine pour approfondir la coopération dans le commerce des services, ce qui témoigne de la forte attraction du marché chinois pour les investissements étrangers.

Une jeune fille essaie un appareil de réalité virtuelle dans le hall d’exposition des services culturels et touristiques du parc Shougang, lors du CIFTIS 2022 à Beijing, capitale de la Chine, le 4 septembre 2022. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

En tant que l'un des salons les plus importants et les plus complets du monde pour le commerce des services, le CIFTIS 2022 a obtenu des résultats fructueux en stimulant la coopération internationale.

Pendant la foire, Air China et le géant britannique de l'ingénierie Rolls-Royce ont annoncé la création d'une nouvelle coentreprise d'entretien, de réparation et de révision de moteurs (ERR) à Pékin, avec un capital enregistré de 190 millions de dollars américains.

« Bien que ce soit la première fois que nous participons au CIFTIS, nous sommes très optimistes quant à la coopération avec la Chine », a déclaré Cao Qian, responsable des affaires gouvernementales du cabinet d'avocats italien D'Andrea & Partners Legal Counsel, ajoutant que le cabinet a ouvert des bureaux à Pékin, Shenzhen et Hong Kong ces dernières années, espérant trouver davantage d'opportunités de coopération grâce au salon des services et contribuer au développement des services juridiques haut de gamme en Chine.

Le géant américain de la technologie Qualcomm, qui est présent sur le marché chinois depuis plus de 25 ans et a participé à trois salons des services, a présenté un scénario d'application de « métavers Gongti » combinant la technologie de rendu de séparation de Qualcomm et la technologie de découpage du réseau 5G de China Mobile.

« Nous avons déjà des partenariats profonds avec nos partenaires industriels chinois », a déclaré Hou Mingjuan, vice-président mondial de Qualcomm, ajoutant que l'engagement de la Chine en faveur d'un développement de haute qualité grâce à une ouverture de haut niveau a donné aux entreprises multinationales comme Qualcomm la confiance nécessaire pour poursuivre et étendre la coopération avec les clients chinois.

Selon Ouyang Rihui, doyen adjoint du Centre chinois de recherche sur l'économie de l'Internet à l'Université centrale de finance et d'économie de Pékin, le secteur des services chinois crée un « effet d'aimant » dans le monde.

De 2012 à 2021, l'utilisation réelle des capitaux étrangers dans le secteur des services en Chine est passée de 60,27 milliards de dollars américains à 140,51 milliards de dollars américains, soit une multiplication par 1,3 de l'échelle.

Les importations de services de la Chine devraient atteindre 2 500 milliards de dollars américains d'ici 2025, selon un rapport sur les importations de services de la Chine publié par le ministère du Commerce du pays lors de la troisième Exposition internationale des importations de Chine en 2020.

https://en.imsilkroad.com/p/329925.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1897238/333.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : bao, 18503306162