BEIJING, 21 juin 2023 /CNW/ - La flamme des Jeux asiatiques 2022 à Hangzhou a été allumée jeudi à Liangzhu, ville ancienne de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, marquant ainsi le début du compte à rebours de 100 jours avant l'ouverture de la 19e édition des Jeux asiatiques.

La flamme est allumée pendant la cérémonie d’allumage de la flamme des Jeux asiatiques de 2022 à Hangzhou, dans les ruines archéologiques du parc de Liangzhu, ville de la province du Zhejiang, dans l’est de la Chine, le 15 juin 2023. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) La photo fournie à Xinhua montre le site de l’ancienne ville de Liangzhu (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Dix-neuf porteuses de flammes vêtues de blanc ont gravi les marches, avant que l'une d'entre elles allume une torche à partir des rayons du soleil à l'aide d'un miroir concave. Les 19 porteurs symbolisent la 19e édition des Jeux asiatiques. Le contour du miroir, conçu comme un BI de jade, représente les rayons du soleil.

Liangzhu, qui signifie « magnifique oasis » en chinois, est située dans le district de Yuhang de la municipalité de Hangzhou. Les ruines archéologiques de Liangzhu à Hangzhou ont été inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 9 juillet 2019, lors de la 43e session du Comité du patrimoine mondial, car elles fournissent des preuves convaincantes que le début de la civilisation chinoise remonte à 5 000 ans, ce qui indique aussi que la communauté internationale reconnaît largement les cinq mille ans de civilisation chinoise qu'elles représentent.

Le fait d'allumer la flamme à cet endroit indique que la lumière de la civilisation de Liangzhu transcende les époques, allumant le feu des Jeux asiatiques en cette nouvelle ère, et symbolisant l'esprit des traditions sportives.

Le dispositif de prélèvement de la flamme est conçu en forme de Bi de jade, et le foyer du dispositif à la forme d'un long Cong de jade rectangulaire et profond. Le Bi de jade et le Cong de jade sont d'importants objets rituels représentatifs de la civilisation Liangzhu. Il s'agit du premier modèle de cosmologie au sein de la civilisation chinoise et d'un important emblème culturel de la longue histoire et de l'ampleur de la civilisation chinoise.

Il convient également de mentionner que l'idée de conception du flambeau des Jeux asiatiques de Hangzhou vient également de la congrégation du jade de la culture de Liangzhu, ce qui implique le splendide symbolisme de relier le passé et l'avenir lors des Jeux asiatiques de Hangzhou.

La civilisation de Liangzhu, qui a prospéré pendant mille ans, a apporté une contribution exceptionnelle à la formation de la civilisation chinoise et a fourni une interprétation plus riche de l'histoire de la civilisation chinoise dans son développement pluraliste et intégré.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/334641.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2104959/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2104960/2.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gao Jingyan, +86-13552905167