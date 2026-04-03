BEIJING, le 3 avril 2026 /CNW/ - Selon un rapport publié jeudi à Shanghai, la Fashion Week de Shanghai s'est hissée au quatrième rang mondial, dépassant celle de New York. Le Global Fashion Industry Index-Fashion Week Vitality Index Report (2025), publié par le China Economic Information Service, décrit Shanghai comme la ville nodale où la croissance est la plus rapide dans le paysage mondial de la mode.

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Les Fashion Weeks de Paris et de Milan ont conservé les deux premières places au niveau mondial. Londres et Shanghai se sont classées troisième et quatrième, le dynamisme commercial et la transformation numérique étant cités comme étant leur principale compétitivité.

Pour la première fois, le rapport a ajouté un indicateur « activité commerciale » pour quantifier la capacité de chaque Fashion Week à intégrer les ressources commerciales et à les convertir en transactions de marché. La Fashion Week de Shanghai a enregistré 1 217 marques commerciales, juste derrière Paris, et exploité sept plateformes de commerce numérique, ce qui est le chiffre le plus élevé parmi les huit Fashion Weeks étudiées.

Le rapport faisait état de lacunes persistantes. Les 23 catégories de produits et le prix moyen de transaction de 420 dollars américains de la Fashion Week de Shanghai ne représentent respectivement que 64 % et 54 % des chiffres de la Fashion Week de Paris, ce qui témoigne d'un marché encore dominé par les marques de milieu de gamme et les marques émergentes, mais qui présente un potentiel de croissance considérable.

En termes de nombre d'acteurs, Paris et Milan se sont placées en tête avec respectivement 429 et 387 marques participantes et 544 et 529 événements, tandis que Shanghai a accueilli environ 200 événements et s'est distinguée par la participation de nouvelles marques. En termes d'influence industrielle, Shanghai s'est classée première au niveau mondial pour le nombre de créateurs, et son score en matière de dynamisme innovant la place également parmi les meilleures.

Le marché chinois de l'habillement et de la mode a atteint près de 460 milliards de dollars américains en 2025, maintenant sa position de plus grand marché unique au monde. Le taux de pénétration mondial du commerce électronique de mode est passé de 18 % en 2020 à environ 36 % en 2025, dépassant 45 % dans les marchés émergents.

En ce qui concerne la durabilité, environ 72 % des consommateurs mondiaux ont déclaré qu'ils étaient prêts à payer un supplément pour des produits durables, la plupart acceptant une majoration de 5 à 10 %. Le rapport a consacré un chapitre consacré à l'intelligence artificielle, notant que 58 à 60 % des détaillants mondiaux de la mode ont intégré l'IA aux opérations et au marketing.

Le rapport conclut que la Fashion Week de Shanghai se trouve à un tournant décisif, passant d'une expansion quantitative à une amélioration qualitative, et qu'elle devrait renforcer l'intégration de la culture locale, du design contemporain et de la haute couture afin de consolider son rôle de pôle commercial reliant le design à la consommation.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/350009.html

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SOURCE Xinhua Silk Road

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