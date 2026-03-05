BEIJING, 5 mars 2026 /CNW/ - Lorsqu'une trentaine d'œuvres en porcelaine blanche, rappelant le jade et d'un réalisme frappant, ont été exposées récemment au Palais des Nations à Genève, leur élégance dans la glaçure, la texture et la sculpture a magnifiquement rendu l'essence de la beauté orientale.

Le 24 février, l'étape de Genève de l'exposition itinérante internationale de porcelaine blanche, initiée par le comté de Dehua, dans le sud-est de la Chine, s'est tenue au Palais des Nations, siège du Bureau des Nations Unies à Genève.

La photo prise le 24 février montre Fang Junqin, secrétaire du Parti du comté de Dehua dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, présentant aux étrangers des objets en porcelaine blanche de Dehua au Palais des Nations à Genève, en Suisse. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Réputé pour la production du « Blanc de Chine », la porcelaine blanche emblématique de la Chine, le comté de Dehua, dont les marchés d'exportation de porcelaines couvrent plus de 190 pays et régions, cherche à renforcer sa présence en Europe.

Présentés sur les stands d'exposition du Palais des Nations, les plus de 30 objets en porcelaine blanche de Dehua, comprenant des bouteilles et des sculptures en porcelaine particulièrement remarquables, ont attiré l'attention des responsables de l'ONU, des diplomates étrangers, ainsi que des experts issus des milieux économiques et culturels chinois et suisses.

Lors d'un symposium sur la gouvernance mondiale et le développement d'entreprises de haute qualité, également organisé à Genève le 24 février, une autre activité de promotion a été menée par Dehua pour explorer la résonance entre différentes cultures et milieux.

Près de 50 invités chinois et suisses se sont réunis lors de l'événement et ont participé à des discussions sur les opportunités émergentes dans le développement international de l'industrie de la porcelaine de Dehua.

Il y a environ un millénaire, les porcelaines blanches de Dehua furent nommées « Blanc de Chine » lorsqu'elles arrivèrent en Europe. Aujourd'hui, l'exposition de Genève devrait offrir au « Blanc de Chine » une scène mondiale plus vaste, a déclaré Fang Junqin, secrétaire du Parti du comté de Dehua dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine.

Grâce à des efforts de valorisation de marque plus larges, à une démarche culturelle d'internationalisation et à la protection de la propriété intellectuelle, Dehua s'intègre désormais plus profondément dans la chaîne de valeur mondiale, a ajouté M. Junqin.

Sur la base d'une valeur de production annuelle actuelle de 76 milliards de yuans pour le cluster industriel local de la porcelaine, le comté met en œuvre un plan de développement de haute qualité sur cinq ans visant à porter la valeur de production locale de porcelaine à 100 milliards de yuans d'ici 2027.

Lors de l'activité promotionnelle, le centre de promotion suisse « Blanc de Chine • Porcelaine de Dehua » a été inauguré, marquant une étape importante pour le comté chinois dans son exploration du marché européen.

