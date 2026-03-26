PÉKIN, 26 mars 2026 /CNW/ - Lors de l'ouverture du Forum des financiers du Sud global 2026 mercredi, des responsables, des banquiers, des chefs d'entreprise et des représentants d'organisations internationales de plus de 30 pays et régions se sont réunis dans le but d'unir leurs efforts pour soutenir une coopération financière plus inclusive et durable.

À leurs yeux, les pays du Sud global demandent aujourd'hui une coopération financière plus importante et comptent sur les forces et la sagesse du Sud pour renforcer la coopération financière connexe.

Photo prise lors de la cérémonie d'ouverture du Forum des financiers du Sud global 2026. (Xinhua/Wang Jiru) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Shahin Mahmudzada, Directeur exécutif de la Banque centrale d'Azerbaïdjan, s'est fait l'écho de ces opinions, soulignant l'importance de construire un écosystème solide pour le développement de la finance et de la transition verte face aux impératifs eu égard au changement climatique.

Actuellement, la transition écologique mondiale n'apporte plus de réponses passives en matière de lutte contre les changements climatiques, mais propose des stratégies actives visant l'indépendance énergétique et l'amélioration de l'efficacité économique, a fait remarquer Li Hongyan, directeur adjoint de l'administration nationale des changes.

Dans ces conditions, le développement vert et durable reste une question à laquelle il faut répondre dans le cadre du développement commun de l'humanité, et le Sud global est en train de devenir un haut lieu d'investissement vert, a déclaré Wang Zhiheng, président de la Banque agricole de Chine (ABC).

Dans le cadre du remodelage des chaînes industrielles vertes mondiales, la Chine et d'autres pays du Sud global ont la possibilité d'opérer une coopération gagnant-gagnant grâce à une ouverture financière de haut niveau et à une coordination financière verte plus approfondie, a ajouté M. Li.

Afin de contribuer au développement d'une finance verte de haute qualité et d'orienter les flux de capitaux mondiaux vers les secteurs verts et à faibles émissions de carbone, les institutions financières chinoises sont invitées à réaliser des investissements verts et à faibles émissions de carbone dans les pays partenaires de l'initiative de la Ceinture et de la Route, a déclaré Lu Lei, gouverneur adjoint de la Banque populaire de Chine.

Le vert est la couleur du développement de haute qualité dans le Sud global, et les entrepreneurs et financiers chinois apportent une série de solutions durables et la sagesse au développement vert du Sud global, a déclaré Yang Dongning, Vice-président de la Banque d'import-export de Chine.

Sous le thème « Illuminer le Sud global », le forum, avec le groupe Fenjiu comme premier partenaire, ABC comme partenaire stratégique et Zeekr NEV comme marque de véhicules désignés, a vu la création du conseil du forum, le lancement du journal bilingue Global South Finance et le début de l'exposition sur les solutions de durabilité au Centre national d'information financière de Pékin.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/349911.html

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SOURCE Xinhua Silk Road

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