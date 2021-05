Le thème de l'édition de cette année du forum, qui a vu le jour en avril 2020, était « Thriving in Shanghai and Scoring New Heights - Innovation Synergizes Strength for Shanga's Digitalization ». Le salon offre aux jeunes entrepreneurs une plateforme pour partager leurs idées qui propulse leur carrière et offre une nouvelle carte de visite favorisant l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes de Shanghai.

Selon Wu Qing, vice-maire de Shanghai, Shanghai devrait devenir un laboratoire pour les nouvelles technologies, ce qui permettra aux entrepreneurs de produire des innovations.

En fait, Shanghai a comme objectif de construire une ville numérique jouissant d'un rayonnement mondial. La ville s'efforce de mettre en place son cadre de ville numérique en brisant les goulots d'étranglement associés aux applications des données et en activant le développement de scénarios d'application.

Pour accélérer la promotion de l'industrialisation numérique et de la numérisation industrielle, Shanghai propose d'accélérer la construction de grappes industrielles numériques de classe mondiale, par exemple dans les domaines des circuits intégrés et de l'intelligence artificielle. Les statistiques publiées par la Shanghai Integrated Circuit Industry Association montrent qu'en 2020, l'industrie des circuits intégrés de Shanghai a généré des revenus de ventes de 207,133 milliards de yuans, soit une augmentation de 21,37 % par rapport à l'année précédente.

« En ce qui concerne la numérisation de la vie sociale, Shanghai a clairement proposé de créer un système de service public numérique pratique et de bonifier l'offre des industries culturelles et créatives numériques. La ville propose aussi de guider les acteurs du marché pour qu'ils participent aux scénarios de transformation numérique, stimulant ainsi la vitalité de la ville par la numérisation.

En ce qui concerne la transformation numérique des infrastructures publiques, Shanghai approfondira la construction de la plateforme en ligne intégrée et la gestion centrale pertinente. De plus, elle améliorera davantage les pages d'accueil de la plateforme pour les utilisateurs (citoyens et entreprises), tout en faisant preuve d'une grande efficacité.

À l'avenir, Shanghai accélérera la prise en charge de scénarios d'applications des données et favorisera davantage la transformation numérique de tous les aspects et domaines comme la fabrication, la recherche technologique, les services financiers et la circulation commerciale », a déclaré Wu Qing.

Le Shanghai 50 Youth Innovation and Entrepreneurship Institute a également été créé au cours du forum, dans le but de garantir le fonctionnement normalisé et institutionnalisé du forum et de créer un environnement d'affaires favorisant davantage l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat à Shanghai.

