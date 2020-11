Plus de 300 entreprises et près de 500 agents d'achat du pays et de l'étranger sont venus à Yancheng pour participer à l'exposition.

Cette exposition est la plus importante, mais aussi celle donnant lieu au plus grand nombre d'échanges économiques et commerciaux avec l'étranger, à être organisée au Jiangsu depuis le début de la pandémie de COVID-19 cette année.

Diverses activités, telles qu'un dialogue avec les entrepreneurs, des tables rondes, des forums parallèles et une série d'expositions, auront lieu pendant l'événement.

Ces dernières années, le Jiangsu a maintenu une communication et une coopération étroites avec la RC, qui est devenue son troisième partenaire commercial en importance.

Au cours des trois premiers trimestres de 2020, le Jiangsu a observé un total de 140 projets dans lesquels la République de Corée a fait des investissements. L'utilisation réelle des fonds de la RC a atteint les 970 millions de dollars américains, ce qui représente 4,4 % de l'utilisation réelle totale du capital étranger par la province.

En tant que plateforme essentielle à la progression de la coopération du Jiangsu avec la RC, et lieu de rassemblement des entreprises financées par la RC, Yancheng s'efforcera d'accélérer son rythme pour renforcer sa coopération avec la RC à l'avenir.

