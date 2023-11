BEIJING, le 23 nov. 2023 /CNW/ -- La conférence internationale sur l'investissement et le financement climatique de la baie des Perles 2023, qui vient de se terminer, a donner naissance à des réalisations fructueuses, tandis que le district de Nansha, à Guangzhou, en collaboration avec 11 entités, a créé l'Alliance pour l'investissement et le financement climatiques du delta de la rivière des Perles (Nansha), et injecté 200 milliards de yuans de crédit bancaire conjoint, 100 milliards de yuans de fonds pour le climat, ainsi que 50 milliards de yuans destinés à des projets d'investissements et de financement pour le climat.

La photo montre le lieu principal où s’est déroulée la conférence internationale sur l’investissement et le financement climatique de la baie des Perles 2023. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

De plus, une directive visant à renforcer les normes du secteur financier et à favoriser le développement d'un marché financier du carbone a été publiée au cours de la conférence.

Dans le cadre de la conférence internationale sur l'investissement et le financement climatique de la baie des Perles 2023, une série d'événements a eu lieu du 17 au 18 novembre dans le district de Nanshan, à Guangzhou, dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, marquant des avancées importantes dans le domaine des initiatives d'investissement et de financement pour le climat.

En tant que nouveau district exclusif de niveau national de la province du Guangdong et plus grande zone de démonstration de coopération complète pour la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, Nansha est devenu un point central dans la sphère mondiale des investissements et du financement pour le climat.

Cet événement international, intitulé « Climate Finance for a Better World » (Le financement climatique pour un monde meilleur), est le premier du genre axé sur le financement climatique en Chine. Il a aussi été présenté à l'étranger à Paris, à Singapour et à Dubaï.

L'évènement a également donné lieu à des forums thématiques attirant plus de 500 participants qui ont discuté des plus récentes perspectives dans le domaine de l'investissement et du financement pour le climat, tout en envisageant des collaborations potentielles.

En tant que porte d'accès de Guangzhou sur la mer, Nansha est le point de jonction entre la route maritime de la soie du 21e siècle et la route terrestre de la soie, et s'engage à contribuer davantage au développement vert et durable mondial.

La conférence a consacré une salle d'exposition spécifique à l'investissement et au financement pour le climat soutenant des projets verts, mettant en avant plus de dix projets respectueux du climat à Nansha, dont le chariot à café sans conducteur Magic Box, un service de covoiturage fonctionnant à l'hydrogène, Hycan Automobile Technology, ainsi que Greater Bay Technology et CloudWalk Technology, entre autres.

Cette conférence a été organisée conjointement par le gouvernement populaire de la province du Guangdong, l'agence de presse Xinhua et le ministère de l'Écologie et de l'Environnement. Le gouvernement populaire municipal de Guangzhou, l'antenne locale de Guangdong de l'agence de presse Xinhua, et le Service d'information économique de la Chine étaient responsables de la mise en œuvre de l'événement.

