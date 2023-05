BEIJING, le 14 mai 2023 /CNW/ - Alors que le développement de haute qualité progresse partout, la Chine voit le développement industriel passer du mode de production passé à un mode de production dirigé par la marque et embrasser la meilleure période pour construire un moteur de la marque maintenant, a déclaré Zeng Congqin, président du conseil d'administration du fabricant chinois de baijiu Wuliangye Group, jeudi.

Les produits de Wuliangye à la World Brand Moganshan Conference de 2023 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

M. Zeng a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture de la World Brand Moganshan Conference de 2023, soulignant que les trois marques ont connu des sommets d'incubation dans l'histoire du développement de la marque mondiale dans des pays où l'économie et l'innovation ont crû à pas de géant.

De nos jours, des industries de divers types en Chine se dirigeant vers les extrémités supérieures des chaînes de valeur et des chaînes industrielles mondiales et construisant des entreprises et des marques artisanales de classe mondiale qui s'harmonisent avec la voie de la modernisation et les caractéristiques chinoises représentent une mission incontournable de l'époque et un choix stratégique opportun, a affirmé M. Zeng.

En tant que marque nationale typique et chef de file de l'industrie, Wuliangye garde toujours à l'esprit les grandes priorités du pays et place le travail de marque dans une position plus importante pour saisir l'occasion de renforcer la personnalité et l'influence de sa marque, a ajouté M. Zeng.

Parmi les 500 marques les plus influentes du monde selon le classement 2022 du World Brand Laboratory, un institut international de recherche sur la valeur de la marque, Wuliangye s'est classée au 239e rang parmi les 45 marques chinoises incluses. La marque figure sur cette liste depuis six années consécutives, progressant chaque année de plus de 10 % au classement.

À l'heure actuelle, de plus en plus de marques chinoises sont profondément impliquées sur le marché mondial pour renforcer les marques chinoises sur la scène mondiale.

En Chine, le rapport China 500 2023 publié le 9 mai par Brand Finance, chef de file mondial en matière de conseil en valorisation de la marque, la valeur de la marque de Wuliangye a augmenté de 17 % par rapport à l'an dernier pour atteindre 217,133 milliards de yuans, ce qui représente la septième année de croissance annuelle consécutive, et a reçu la note AAA+ la plus élevée.

Pour faire avancer le parcours du producteur chinois de baijiu en matière d'image de marque, M. Zeng a adopté une approche à trois volets, qui accorde la priorité à la qualité des produits en tant que fondement de l'image de marque, à la culture comme âme de la valeur de la marque et à l'adhésion à l'héritage et à l'innovation dans la création de marques de calibre mondial.

La World Brand Moganshan Conference de 2023 est organisée conjointement par la Xinhua News Agency, le China Council for Brand Development et le gouvernement provincial de Zhejiang dans le comté de Deqing dans la ville de Huzhou, dans l'est de la Chine, pour promouvoir les marques chinoises.

