Xinhua Silk Road : La Chine accélère la construction d'un centre financier dans la région de Chengdu-Chongqing

BEIJING, le 15 janv. 2024 /CNW/ -- La Chine intensifie le rythme de la construction d'un centre financier dans la région occidentale du pays.

« La construction du centre financier dans la région de Chengdu-Chongqing doit tirer pleinement parti des nouvelles sciences et technologies pour promouvoir le développement de l'industrie financière », a déclaré Fan Gang, vice-président de la China Society of Economic Reform, lors de la conférence financière de Chengdu Jiaozi. qui a débuté le 12 janvier à Chengdu, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine.

Bon nombre de spécialistes et d'initiés du secteur financier ont assisté à la conférence qui s'est tenue au Jiaozi Financial Museum, un centre culturel de Chengdu, pour explorer les moyens d'accélérer la construction du centre financier occidental dans la région de Chengdu et de Chongqing.

On apprend qu'au cours de l'événement, Xinhua Silk Road, une plate-forme d'information multilingue sur la Belt and Road Initiative de l'agence de presse Xinhua, a dévoilé son centre occidental à Chengdu, visant à saisir l'occasion de la construction du centre financier pour renforcer les services financiers dans le cadre de la Belt and Road Initiative.

Au cours des dernières années, Chengdu et Chongqing ont fait progresser l'intégration de l'infrastructure financière, élargi leurs bassins de talents et accompli de grandes choses dans le secteur financier, dans le cadre d'efforts concertés visant à construire le centre financier en Chine occidentale.

