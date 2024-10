BEIJING, 20 octobre 2024 /CNW/ - La 55e foire commerciale nationale traditionnelle chinoise, Materia Medica, a débuté le 16 octobre à Zhangshu, une ville de comté de la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, avec la participation de plus de 1 000 entreprises des domaines pharmaceutiques et des soins de santé de partout au pays.

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a publié une norme internationale pour les gardénias à grandes fleurs, la première norme internationale de médecine traditionnelle chinoise (MTC) dans la province du Jiangxi.

Shen Yuandong, président d'ISO/TC249, un comité technique au sein d'ISO, a souligné que la mise en œuvre officielle de cette norme internationale élargira davantage les routes commerciales internationales de l'industrie des gardénias à grandes fleurs de Zhangshu, et d'améliorer la compétitivité du marché et l'influence internationale de l'industrie de la médecine traditionnelle chinoise de Zhangshu.

Sept activités sont prévues sur une période de dix jours, dont une exposition commerciale et différents événements culturels.

On apprend qu'environ 14 projets d'une valeur totale de 8,58 milliards de yuans ont été signés le jour de l'ouverture de l'événement.

En tant que l'un des événements les plus historiques et de grande envergure de l'industrie de la médecine traditionnelle chinoise, la foire est devenue une plateforme importante pour les entreprises pharmaceutiques chinoises qui souhaitent présenter leurs produits de marque, promouvoir les échanges industriels et réaliser l'agrégation des ressources, l'échange d'information, la coopération commerciale et l'exploitation du marché.

Au cours de la dernière année, Zhangshu s'est efforcée de saisir les occasions de développement de l'industrie de la mdecine traditionnelle chinoise et de transformer les avantages industriels en capacité concurrentielle sur le marché. À l'heure actuelle, Zhangshu compte 502 entreprises pharmaceutiques, dont la superficie totale de plantation d'herbes médicinales traditionnelles chinoises s'élève à 500 000 mu (33 333,33 hectares).

