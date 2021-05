La construction de l'usine a débuté en décembre 2020, et sa capacité de production annuelle est de 60 GW. Les activités seront axées sur la production de modules à haute efficacité de 210 mm et on y fabriquera également des modules de 182 mm pour répondre à la demande du marché.

Pendant ce temps, un autre projet de l'entreprise, également basé à Hefei, fait des progrès constants simultanément avec une production annuelle de modules à bardeaux de 2,5 GW.

La stratégie de GCL-SI fait suite aux efforts déployés par les gouvernements pour s'attaquer aux problèmes liés au changement climatique alors que la Chine s'efforce d'atteindre un pic d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2060, ce qui exige une demande énorme en énergie propre et les perspectives prometteuses du marché de l'énergie photovoltaïque.

En raison de la pandémie mondiale, il y a eu une montée des coûts logistiques et du prix des matières premières depuis l'an dernier, ce qui a entraîné une baisse des exportations de modules PV. Cependant, la demande pour ces produits continue d'augmenter en Europe et aux États-Unis, a déclaré Thomas Kun Zhang, chef de la direction de GCL-SI.

M. Zhang a ajouté qu'en plus de sa présence sur les marchés de l'Europe et des États-Unis, l'entreprise s'efforcera également de promouvoir son système et ses services intégrés en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans d'autres régions émergentes.

Dans de telles circonstances, l'entreprise fait des efforts pour développer son entreprise de cellules photovoltaïques en se préparant à la production qui est basée à Leshan, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. La base de production fabriquera principalement les cellules à haut rendement les plus avancées telles que PERC, TOPCon et à hétérojonction (HJT).

Selon la société présente à la conférence, la base de production collaborera avec d'autres entreprises pour construire un centre de recherche et de développement avancé sur les cellules laminées à base d'hétérojonction et de pérovskite.

En ce qui concerne son développement futur, l'entreprise a dit qu'elle renforcerait ses stratégies de vente uniques et améliorerait les activités d'intégration des systèmes entreprise-consommateur et PV pour résister aux fluctuations dans l'industrie de la PV.

L'entreprise entrera dans l'industrie des semi-conducteurs et développera des projets de plaquettes renouvelables pour étendre la chaîne de l'industrie du silicium, et s'efforcera de construire une entreprise stratégique secondaire afin d'améliorer la compétitivité de base.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/321813.html

