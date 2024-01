BEIJING, 2 janvier 2024 /CNW/ - L'indice des prix du Cordyceps sinensis sauvage Xinhua-Yushu a été officiellement publié le 27 décembre à Beijing, capitale de la Chine, indiquant le développement accéléré de l'industrie du Cordyceps sinensis sauvage vers une nouvelle étape du mode numérique, de l'information et de la modernité.

La photo montre la cérémonie de lancement de l’indice de prix du Cordyceps Sinesis sauvage Xinhua-Yushu et la construction de mégadonnées de toute la chaîne industrielle de Cordyceps sinensis. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La compilation de l'indice a été menée conjointement par le gouvernement populaire de la préfecture autonome tibétaine de Yushu dans la province du Qinghai, la branche Qinghai de l'agence de presse Xinhua et le Service d'information économique de Chine (CEIS). Lors de la publication officielle de l'indice, la construction de mégadonnées de toute la chaîne industrielle de Cordyceps sinensis sera également lancée.

Le Cordyceps sinensis, un type de champignon censé renforcer le système immunitaire, est une plante médicinale chinoise haut de gamme principalement produite en Chine. La préfecture de Yushu, dans la région de Sanjiangyuan, dans la province du Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, connue comme la « ville natale du Cordyceps sinensis », est la principale zone de production de Cordyceps sinensis sauvages de haute qualité.

Selon Nyima Tsering, gouverneur adjoint du gouvernement populaire de la préfecture autonome tibétaine de Yushu, province du Qinghai, le Cordyceps sinensis sauvage est l'une des médecines traditionnelles chinoises et tibétaines les plus représentatives à Yushu, et également une source importante de revenus disponibles pour les résidents permanents des zones pastorales rurales de l'État.

La publication de l'indice fournira une base d'informations solide pour la construction de la normalisation de l'industrie du Cordyceps sinensis sauvage à Yushu, ce qui devrait stimuler le développement global d'autres industries locales et augmenter les revenus locaux.

Selon le président du CEIS, Cao Wenzhong, l'indice se concentrera sur l'élaboration de normes, la construction de marques, l'amélioration culturelle, la construction de discours et d'autres aspects, et construira progressivement un système d'indices intégrant la surveillance des données, l'analyse de l'industrie et la communication de marque.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/337939.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2309316/image.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mine Bao, [email protected]