Xinhua Silk Road : L'indice de développement témoigne de la progression de la construction du centre d'expédition international de Shanghai

BEIJING, 25 septembre 2023 /CNW/ - Le rapport 2023 sur l'indice de développement du centre d'expédition international Xinhua-Baltique a été publié à l'occasion du North Bund Forum qui s'est ouvert vendredi à Shanghai, et au cours duquel Shanghai a été classée troisième ville mondiale pour la quatrième année consécutive.

Lancé conjointement par le China Economic Information Service et le Baltic Exchange en 2014, l'indice de développement du centre d'expédition international Xinhua-Baltique est connu comme le « fil conducteur » et le « baromètre » de l'industrie internationale des expéditions.

La photographie montre les dix premiers de l’indice de développement du centre d’expédition international Xinhua-Baltique au fil des ans. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Au cours de la dernière décennie, la structure des centres d'expédition internationaux a considérablement changé. Selon le rapport de 2023 sur l'indice, six villes chinoises figurent parmi les 20 premières, leur classement général s'étant considérablement amélioré depuis une décennie.

Les données ont montré que le débit de conteneurs du port de Shanghai avait permis à la ville d'être couronnée pendant 13 années consécutives et, selon l'indice LSCI (liner shipping connectivity index) publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le port de Shanghai s'est classé au premier rang mondial pendant 12 années consécutives.

En tant que chef de file et plaque tournante de la ceinture économique du fleuve Yangtsé, Shanghai possède le plus grand port de conteneurs du monde, a mis en place des politiques favorables aux entreprises et peut s'enorgueillir d'une population hautement éduquée, ce qui en fait un centre d'expédition international de premier plan selon le Rapport de 2023 sur l'indice.

Les services d'expédition haut de gamme s'améliorent à Shanghai. Les résultats de l'évaluation des services d'expédition dans le Rapport 2023 sur l'indice montrent que Shanghai s'est classée au troisième rang mondial pour la cinquième année consécutive.

En termes de segments, seuls Londres, Singapour et Shanghai se sont classés dans les cinq premiers dans tous les segments, et Shanghai est arrivée quatrième dans le courtage en transport, le droit maritime et le financement du transport. À l'heure actuelle, la plupart des grandes entreprises et organisations d'expédition ont établi des succursales à Shanghai, comme Bernhard Schulte Shipmanagement et le Baltic Exchange.

Le Rapport 2023 sur l'indice indique que les ressources des services de courtage en transport de Shanghai sont devenues de plus en plus importantes, permettant de fournir un soutien financier adéquat à la région et de mettre en place un nouveau pavillon de règlement des litiges maritimes internationaux.

Comme prévu, d'ici 2035, Shanghai sera pleinement devenue un centre d'expédition international avec un système de service d'expédition moderne hautement développé, montrant la voie en termes de développement innovant des services d'expédition mondiaux. Ce centre sera profondément intégré dans le système de gouvernance des expéditions internationales, et capable d'allouer des ressources d'expédition à l'échelle mondiale.

En outre, comme prévu, d'ici 2025, le niveau de développement du centre d'expédition international de Shanghai en termes d'intelligence numérique et de faibles émissions de carbone s'alignera sur le niveau avancé atteint à l'international.

