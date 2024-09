BEIJING, 2 septembre 2024 /CNW/ - L'indice de développement de l'aviron 2024 en Chine (Shenyang) a été dévoilé récemment à Shenyang, dans la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, démontrant la vitalité du développement intégré de l'aviron et des villes.

La photo montre que l’indice de développement de l’aviron 2024 en Chine (Shenyang) a été publié le 29 août 2024 à Shenyang, dans la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

L'indice, compilé conjointement par le China Economic Information Service (CEIS) et le gouvernement populaire municipal de Shenyang, se concentre sur l'étude du développement de l'aviron à Shenyang. Il analyse la voie de développement et les caractéristiques industrielles de l'aviron à Shenyang à partir de trois dimensions, notamment le charme des événements, le développement industriel et l'intégration sport-ville. Il fait également progresser la recherche spécialisée avec la croissance des sports d'aviron internationaux comme référence.

L'indice de cette année est la troisième édition de l'indice de développement de l'aviron en Chine (Shenyang), après les deux versions publiées en 2022 et 2023. Le lancement de l'indice 2024 marque un pas en avant pour Shenyang vers sa transformation en une ville reconnue avec une forte compétitivité sportive.

L'indice 2024 montre que les épreuves d'aviron de Shenyang ont gagné en influence industrielle et internationale, les deux indicateurs de base mesurant le nombre d'équipes de course et d'athlètes prenant les devants au pays. Depuis sa création en 2018, la Shenyang International Open Regatta est devenue l'un des événements caractéristiques les plus influents mettant en vedette l'intégration de la culture, des sports et du tourisme et comptant le plus grand nombre de participants en Chine.

En tant que base d'entraînement et de compétition d'aviron, la rivière Hunhe, qui traverse le sud de Shenyang, a été témoin de l'épanouissement de l'entraînement sportif, de la culture des loisirs, des services de traiteur, des expériences caractéristiques, du tourisme culturel et d'autres formats d'affaires. L'indice révèle que 390 événements culturels sur le thème de l'aviron ont eu lieu à Shenyang en 2023, ce qui a fait en sorte que les recettes des attractions touristiques liées à l'aviron dépassent les 10 millions de yuans (environ 1,41 million de dollars américains).

Shenyang a intensifié ses efforts pour promouvoir l'aviron sur les campus. Le nombre d'activités de formation à l'aviron sur le campus de Shenyang a augmenté de 20 % en 2023. À l'heure actuelle, 41 écoles primaires et secondaires de la ville offrent des cours d'aviron.

