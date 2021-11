Sous le thème « développement écologique et novateur reliant les tendances liées au mode de vie et les aliments », l'exposition était accessible aux participants par l'intermédiaire de salles d'exposition en ligne et d'activités hors ligne, telles que des expositions thématiques, des conférences haut de gamme et des dégustations de nourriture. Plus de 350 entreprises chinoises et étrangères y ont participé afin de présenter de nouvelles technologies, de nouvelles réalisations et de nouveaux produits.