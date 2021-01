Au cours de la cérémonie soulignant la fin du périple, Hongqi a signé un accord de coopération stratégique avec l'Académie de Dunhuang, une importante institution dans le domaine des reliques culturelles en Chine, qui est responsable de la conservation, de la gestion et des activités de recherche entourant les grottes de Mogao, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui existe depuis un millénaire. En vertu de l'accord, les deux parties réaliseront ensemble la propriété intellectuelle de la culture nationale tout en développant des produits culturels et créatifs, et lanceront des voitures portant les deux marques tout en tirant le plein potentiel de nouvelles façons de rendre hommage aux classiques.

Le voyage, qui a commencé immédiatement après l'édition 2020 du Boao Forum for Entrepreneurs en décembre 2020, a été qualifié d'« hommage à la Chine ». Les véhicules ont traversé Shenzhen, Guiyang, Wuhan, Xi'an et Dunhuang, cinq villes qui symbolisent la vitesse de développement, la sagesse écologique, la confiance et l'unité, les racines esthétiques et le patrimoine culturel du pays.

Le modèle E-H59, qui est le nouveau membre de la famille et premier véhiculaire utilitaire sport électrique de Hongqi, représente l'histoire de croissance accélérée de la marque, ainsi que sa philosophie de développement axée sur l'innovation tributaire du patrimoine culturel. Il s'enorgueillit de traditions comme le logo du modèle CA72 classique et ses feux arrière rappelant les lanternes de palais, qui s'harmonisent naturellement à des caractéristiques modernes et intelligentes comme un écran panoramique en un seul bloc, la navigation en réalité augmentée, un volant doté de capteurs intelligents, un système de pilotage automatique et la fonction de stationnement automatique L3+.

La société chinoise FAW Group indique que non seulement ce voyage contribue à l'enrichissement de la marque « Hongqi », mais qu'il renforce le message de la marque à ses clients.

Les ventes de modèles Hongqi, la marque emblématique de la société chinoise FAW Group, le plus important constructeur automobile chinois ont atteint un nouveau sommet cette année. En date du 25 décembre, la société avait fabriqué et vendu plus de 200 000 unités.

Hongqi (« drapeau rouge », en chinois) est l'emblématique marque de berline chinoise. Les véhicules de la marque fondée en 1958 ont été utilisés pendant les défilés lors de célébrations nationales, ce qui témoigne de l'importance symbolique du fabricant au sein de l'industrie automobile chinoise.

La société chinoise FAW Group, qui a été fondée en 1953 à Changchun, capitale de la province du Jilin dans le nord-est de la Chine, est considérée comme le berceau historique de l'industrie automobile chinoise.

